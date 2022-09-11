Вернет ли Украина Крым: астроэксперт Ирина Клевер разложила карты таро

На фоне новостей о контрнаступлении ВСУ эксперт по картам таро составила свой прогноз относительно войны в Украине.

Эксперт из карт таро составила прогноз о ходе войны в Украине. Она также ответила, вернет ли наше государство Крым.

Астроэкспертка Ирина Клевер сказала, как в дальнейшем будут развиваться боевые действия в Украине, учитывая приятные новости о контрнаступлении ВСУ.

По ее прогнозу, ВСУ "будут выбивать" врага.

"Надо много ресурсов, которые есть. Что мы будем делать? Выбивать. Только так мы придем, к чему шли", — заявила она в таропрогнозе.

Астроэксперт также ответила на вопрос, уйдет ли Украина после освобождения ряда оккупированных территорий в Крым.

По ее словам, Крым Украина вернет не сразу. Но все же полуостров будет снова украинским. Однако конкретных терминов Клевер не озвучила.

"Взвешенно очень хорошее движение", — именно так она охарактеризовала процесс возвращения Крыма Украине.

Таропрогноз Клевер показал воссоединение семей, то есть все же аннексированный полуостров станет снова украинским.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.

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