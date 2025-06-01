Весам не следует избегать напряжения, а Ракам следует быть гибкими: кельтский гороскоп деревьев на 1 июня 2025 года

Кельтский календарь деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп базируется на древнейшей системе знаний, связанной с деревьями и их сакральным значением в кельтской культуре. В основе лежит огам – древнейшая письменная система Ирландии, где каждый символ ассоциируется с конкретным деревом. У кельтов деревья были проводниками между мирами, носителями силы, мудрости, исцеления.

В современном мире агам используют в качестве системы для гадания — кельтского гороскопа деревьев.

Этот гороскоп помогает лучше понять ежедневное влияние природы, внутренние процессы и связь с духовным миром.

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Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля) - "Береза" (Beith)

Символ обновления. День требует внутреннего перезапуска. Вы готовы отбросить старое и смело вступить в новый цикл. Благоприятное время для принятия решений, давно зрелых внутри.

Телец (20 апреля - 20 мая) - "Дуб" (Duir)

Это дерево силы и выдержки. Вы стоите на пороге вызова, но есть все ресурсы, чтобы преодолеть препятствия. Ваша решимость – лучший проводник сегодня.

Близнецы (21 мая - 20 июня) - "Ольха" (Fearn)

Коммуникация – ваш инструмент. Ольха приглашает к честному диалогу как с собой, так и с близкими. Откровенность сегодня принесет нежданные плоды.

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Рак (21 июня - 22 июля) - "Ива" (Saille)

Гибкость и эмоциональная проницательность будут вашей защитой. Не сопротивляйтесь чувствам — они укажут путь к внутреннему исцелению.

Лев (23 июля - 22 августа) - "Орешник" (Coll)

Внутренняя мудрость – ваш главный ресурс. Орешник призывает к доверию интуиции. Следите за символами: сегодняшний день может подарить неожиданное откровение.

Дева (23 августа - 22 сентября) - "Ясень" (Nuin)

Ясень говорит о структуре, разуме и целеустремленности. Идеальный день для планирования, приведения в порядок дел и наведения порядка в мыслях.

Весы (23 сентября - 22 октября) - "Терен" (Straif)

Терен напоминает, что самый глубокий рост часто приходит из-за конфликта. Не избегайте напряжения – она поможет увидеть настоящую природу вещей.

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Скорпион (23 октября - 21 ноября) - "Бузина" (Ruis)

Это день трансформации. Бузина приглашает во внутреннюю алхимию: отпустите боль или обиды, чтобы шагнуть к новому жизненному этапу.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - "Пихта" (Ailm)

Высокие стремления нуждаются в ясности цели. Пихта поддерживает вашу силу духа – день идеальный для дальних планов и большой мечты.

Козерог (22 декабря - 19 января) - "Бук" (Fagus)

Этот символ говорит о приходящих с опытом знаниях. Не стесняйтесь вернуться к пройденному пути: ответ уже найден вами раньше.

Водолей (20 января - 18 февраля) - "Плющ" (Gort)

Плющ обвивает трудности, превращая их в основу силы. Вы способны выстоять даже в нестабильности – сегодня стоит напомнить себе, на что вы способны.

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Рыбы (19 февраля - 20 марта) - "Ива" (Saille)

Второе проявление ивы в гороскопе свидетельствует о глубокой эмоциональной чувствительности. Не прячьтесь от чувств – позвольте себе прожить их без страха.

1 июня 2025 года – день эмоциональной глубины, внутренних подсказок и обновления. Символика деревьев в кельтском календаре указывает на потребность в чувствительности, мудрости и связи с собственными корнями. Деревья не спешат, но всегда растут — так и вы, даже в тишине, совершаете важное движение в своей жизни.

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