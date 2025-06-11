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Весам не стоит себя перегружать, а Водолеям следует куда-то поехать: гороскоп по картам Таро на 11 июня 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 11 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 июня 2025 года рассказывает, что Львам помогает судьба, а Девам следует быть осторожным.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 июня для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе двигайтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В любви будьте открыты. На работе ищите новые возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Проявите силу. В отношениях пройдите проверку на жажду денег. На работе ищите хороший финансовый результат.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы добились успеха. В отношениях позвольте себя немного вести. На работе попробуйте что-нибудь новое.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Солнце"
Вам помогает судьба. В любви доверяйте партнеру. На работе не бойтесь делать первый шаг.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Будьте осторожны. Вас могут оскорбить в отношениях. На работе остерегайтесь врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не перегружайте себя. В отношениях разделяйте трудные моменты на двоих. В движении по карьерной лестнице будет трудно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Прислушайтесь к советам. В любви прибавьте огня. На работе следует задуматься над новым проектом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Пора задуматься над финансовым накоплением. В отношениях действуйте более активно.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви добавьте огня.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Пора поехать куда-то, чтобы "освежить" голову. В отношениях следует отправиться в путешествие. А на работе ждите новых поездок.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В любви расскажите партнеру и партнерше о том, что вы хотите. А на работе нужно копить.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .