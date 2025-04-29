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Весам нужно проявить характер, а Львам следует искать баланс: гороскоп по картам Таро на 29 апреля 2025 года.
Карты Таро подсказывают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 апреля 2025 г. рассказывает, что Тельцам стоит проявить характер, а Ракам нужно раскрыть душу шире.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 апреля 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Тщательно работайте и получите результат. В отношениях следует доверять партнеру в сфере финансов. На работе следует попросить премию.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король мечей"
Необходимо проявить характер. В любви не стоит оскорблять друг друга. В рабочих делах проявите внутреннюю мощь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшится. В отношениях вы получите прочный фундамент.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте свою душу пошире. В любви погрузитесь в эротические приключения.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В отношениях уравновешивайте ваши мысли и эмоции. А на работе действуйте критически по отношению к себе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Иерофант"
Пора стать ответственным за свою жизнь. В отношениях действуйте рационально. А на работе следует заняться юридическими вопросами.
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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от новых возможностей. Отношения будут вас вдохновлять.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Нужно экономить. В отношениях не разбрасывайтесь деньгами. На работе наведите порядок в финансах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Решите то, что связывает вас. Откройте глаза на ваши отношения.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. Наслаждайтесь любовью. Предложите на работе новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева мечей"
Защищайте свои позиции. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих ситуациях проявите интеллектуальную составляющую.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вы двигаетесь в правильном направлении. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. Добавьте активность на работе.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.