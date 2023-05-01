Весам следует избавиться от суеты, а Стрельцам не забывать о балансе: гороскоп для всех знаков зодиака на языческий праздник Белтайн 1 мая 2023 года

Людям следует прислушиваться к советам звезд.
Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период ретроградного Меркурия 2022 года.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
На истинно твоем пути нет духа сравнения и соревнования. Расслабься и будь собой.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Если действуешь внимательно, все, что ты сделаешь, становится твоим творчеством. А если внимательно творишь – становится шедевром.
РАК (22 июня-22 июля)
Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно. Вселенная плохой не посоветует.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Милосердие способно изменить картину разума. А как именно – узнаешь в процессе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Лишние действия создают суету, чем больше ее, тем меньше существенного. А какие именно действия лишние — решать только тебе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Когда все на своих местах, то все на своих местах. Главное – правильно определить места.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Баланс. Уважение. Чистота. Не забывай об этих вещах.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Зажги свечу, а вместе с ней – и свет познания. Первую потом не забудь погасить, – не перепутай.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Проявляя свою природу – обретаешь свободу. Все же, дойдя до вершины, – иди дальше.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Осознавая, что все меняется, станешь ли ты кого содержать? А если станешь, то что?
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также: