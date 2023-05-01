Весам следует избавиться от суеты, а Стрельцам не забывать о балансе: гороскоп для всех знаков зодиака на языческий праздник Белтайн 1 мая 2023 года

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период ретроградного Меркурия 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

На истинно твоем пути нет духа сравнения и соревнования. Расслабься и будь собой.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Если действуешь внимательно, все, что ты сделаешь, становится твоим творчеством. А если внимательно творишь – становится шедевром.

РАК (22 июня-22 июля)

Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно. Вселенная плохой не посоветует.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Милосердие способно изменить картину разума. А как именно – узнаешь в процессе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Лишние действия создают суету, чем больше ее, тем меньше существенного. А какие именно действия лишние — решать только тебе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Когда все на своих местах, то все на своих местах. Главное – правильно определить места.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Баланс. Уважение. Чистота. Не забывай об этих вещах.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Зажги свечу, а вместе с ней – и свет познания. Первую потом не забудь погасить, – не перепутай.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Проявляя свою природу – обретаешь свободу. Все же, дойдя до вершины, – иди дальше.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Осознавая, что все меняется, станешь ли ты кого содержать? А если станешь, то что?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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