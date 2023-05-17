Весам следует изменить отношение к ситуации, а Девам следует опасаться комплексов: гороскоп по картам Таро на 17 мая 2023 года

Карты Таро позволяют больше открыть свои чувства.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 мая 2023 года рассказывает, что Рыбам следует сконцентрировать внимание на финансах, а Близнецам – прорываться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Мчитесь вперед. В отношениях старайтесь не ранить партнера. Что касается работы, то разум – ваше оружие.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Влюбленные"
Стремитесь к гармонии. В любви стремитесь к идеалу. На работе – ищите союзников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Прорывайтесь вперед. В любви покажите на что вы способны. Что касается рабочих вопросов – проявите изобретательность.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король жезлов"
Действуйте разумно. В отношениях продемонстрируйте силу. Относительно работы – будьте энергичными.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что следует делать, но боитесь признаться. В любви будет больно, а на работе возможны новые вызовы.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Месяц"
Что-то скрытое станет очевидным. В любви остерегайтесь комплексов, а на работе – недругов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Повешен"
Кардинально измените свое отношение к ситуации. Что касается чувств, то их могут оскорбить. В рабочих вопросах все изменится.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз кубков"
Чувства бушуют. В отношениях – нырните в самую глубину. Что касается работы, вам поможет интуиция.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Может быть больно, но вы справитесь. В любви возможны потери. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Возможны определенные ограничения. В отношениях мало духовности, а в финансовых вопросах не исключена нужда.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка жезлов"
Доверяйте себе и перед вами откроются новые горизонты. В работе действуйте вдохновенно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король пентаклов"
Всё складывается хорошо. В отношениях поинтересуйтесь советом мудрого мужчины. В рабочих вопросах сконцентрируйте внимание на финансах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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