Весам следует изменить отношение к ситуации, а Девам следует опасаться комплексов: гороскоп по картам Таро на 17 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 мая 2023 года рассказывает, что Рыбам следует сконцентрировать внимание на финансах, а Близнецам – прорываться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Мчитесь вперед. В отношениях старайтесь не ранить партнера. Что касается работы, то разум – ваше оружие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Влюбленные"

Стремитесь к гармонии. В любви стремитесь к идеалу. На работе – ищите союзников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Прорывайтесь вперед. В любви покажите на что вы способны. Что касается рабочих вопросов – проявите изобретательность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король жезлов"

Действуйте разумно. В отношениях продемонстрируйте силу. Относительно работы – будьте энергичными.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что следует делать, но боитесь признаться. В любви будет больно, а на работе возможны новые вызовы.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Месяц"

Что-то скрытое станет очевидным. В любви остерегайтесь комплексов, а на работе – недругов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Повешен"

Кардинально измените свое отношение к ситуации. Что касается чувств, то их могут оскорбить. В рабочих вопросах все изменится.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз кубков"

Чувства бушуют. В отношениях – нырните в самую глубину. Что касается работы, вам поможет интуиция.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Может быть больно, но вы справитесь. В любви возможны потери. На работе остерегайтесь врагов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Возможны определенные ограничения. В отношениях мало духовности, а в финансовых вопросах не исключена нужда.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Доверяйте себе и перед вами откроются новые горизонты. В работе действуйте вдохновенно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король пентаклов"

Всё складывается хорошо. В отношениях поинтересуйтесь советом мудрого мужчины. В рабочих вопросах сконцентрируйте внимание на финансах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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