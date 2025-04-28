Весам следует налаживать отношения, а Близнецам нужно учиться: астрологический прогноз на рунах на 28 апреля 2025 года

Руны / © ТСН.ua

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Руны – это не просто древние символы. Это язык Вселенной, зашифрованный в линиях и формах.

Каждая руна имеет свою особую энергетику, символику и глубокий смысл. Они помогают ощутить тонкие процессы, происходящие вокруг нас, указывают на скрытые возможности или предупреждают о трудностях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

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В рунах заложена мудрость перемен, развития, силы духа и гармонии с природой. Поэтому обращение к рунам в составлении прогноза — это возможность не только заглянуть в вероятное течение событий, но и лучше понять себя, найти поддержку и вдохновение.

Сегодня, 28 апреля 2025 года, руны помогут каждому знаку Зодиака лучше сориентироваться в своих возможностях, выбрать правильный путь и подготовиться к важным событиям.

ОВЕН (21 марта - 19 апреля) - руна "Тейваз"

День борьбы за справедливость и достижение цели.

Ваши амбиции сегодня особенно сильны. Направляйте его в правильное русло. Честность в действиях приведет вас к успеху.

ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая) - руна "Феху"

Прибыль и материальные достижения.

Ожидаются финансовые поступления или подарки. Главное – не растерять то, что получите, а вложить в будущее.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня) - руна "Ансуз"

Информация, общение, вдохновение.

Прекрасный день для обучения, переговоров и новых знакомств. Ваше слово будет иметь особую силу.

РАК (21 июня - 22 июля) - руна "Беркана"

Рост и забота.

Заботьтесь о близких и развивающихся проектах. Преданность сегодняшним делам принесет щедрые плоды.

ЛЕВ (23 июля - 22 августа) - руна "Соулу"

Победа и просветление.

Ваша энергия сияет ярко. День сулит успехи в личных делах и профессиональных достижениях.

ДЕВА (23 августа - 22 сентября) - руна "Йера"

Плоды труда и смены циклов.

Ваше терпение вознаграждается. Приближается время перехода к новому этапу жизни.

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября) - руна "Гебо"

Партнерство и взаимообмен.

Идеальное время для налаживания отношений, поиска союзников или заключения выгодных сделок.

СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября) - руна "Хагалаз"

Разрушение ради обновления.

Не бойтесь перемен. Даже если что-то кажется потерей, на самом деле это путь к лучшему.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря) - руна "Эйваз"

Защита и трансформация.

Время глубоких внутренних перемен. Ваша задача – сохранять устойчивость и двигаться вперед, несмотря на трудности.

КОЗОРОГОВ (22 декабря - 19 января) - руна "Отал"

Род, наследство и собственность.

Повышенное внимание к семейным делам, вопросам наследия или недвижимости. Ваша сила – в глубоких корнях.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля) - руна "Манназ"

Человеческие связи и самопознание.

День благоприятен для объединения с людьми, которые разделяют ваши ценности, и для более глубокого понимания себя.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта) - руна "Лагуз"

Интуиция и поток жизни.

Слушайте свое сердце и доверяйте внутреннему чутью. Именно по интуиции вы найдете правильный путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.