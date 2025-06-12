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Весам следует присмотреться к деталям, а Ракам нужно слушать свое сердце: кельтский гороскоп деревьев на 12 июня 2025 года
Гороскоп на 12 июня 2025 г.: какую мудрость дарит кельтский гороскоп деревьев каждому знаку зодиака.
У кельтов дерево было больше, чем растение – это живой символ, олицетворяющий душу человека, его силу, талант, слабости и судьбу. Каждое дерево, как каждый знак, несет уникальную энергию. Хотя кельтский гороскоп и отличается от классического зодиака, можно найти соответствие между знаком и "деревом-душой". Это не научная астрология, а поэтическое зеркало, чтобы лучше понять себя и день.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз на 12 июня 2025 года.
Овен (21 марта - 20 апреля) - Орех
Вас тянет вперед – и правильно. Действуйте смело, но стратегически. Если у вас есть цель — не отвлекайтесь, потому что энергия дня именно для прорыва.
Телец (21 апреля - 21 мая) - Ясен
Вернитесь к основаниям. Удерживайте фокус на стабильности. Земля под ногами – ваша сила. Создайте уют или просмотрите бюджет.
Близнецы (22 мая – 21 июня ) - Боярышник
Ищите неожиданное – оно станет ключом. Сегодня время для идей, которые могут изменить планы. Не держитесь за старое – ваша сила в гибкости.
Рак (22 июня – 22 июля) - Дуб
Не открывайте дверь каждому стучущему. Слушайте сердце, не шум. Ваша сила в уютном внутреннем мире – берегите его.
Лев (23 июля – 23 августа) – Кедр
Светите, но не ослепляйте. Ваше присутствие влияет сильнее, чем слова – стоит только выбрать правильную сцену.
Дева (24 августа – 23 сентября) - Орешник
Что-нибудь мелкое откроет глубинное. Не игнорируйте мелочи. Ваш аналитический взгляд сегодня нужен и вам и окружению.
Весы (24 сентября - 23 октября) - Клен
Красота вокруг вас – ваш ресурс. Присмотритесь к деталям: в чем-то привычном скрыто вдохновение. Баланс – сегодня главная цель.
Скорпион (24 октября – 22 ноября ) - Сосна
В тишине – ваш ответ. Сегодня лучше слушать, чем говорить. Энергия дня требует сдержанности, но это не слабость – это ваша стратегия.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - Бук
Сделайте паузу. Посмотрите, куда идет путь. Пора просмотреть карту – возможно, настал момент обратить в неожиданную, но правильную сторону.
Козерог (22 декабря - 20 января) - Яблоня
Обратите внимание на результаты своих усилий. Что-то уже достигло.
Водолей (21 января - 18 февраля) - Ясен
Новые идеи приходят врасплох. Позвольте себе думать "вне системы". Ваше воображение сегодня – источник прорыва.
Рыбы (19 февраля - 20 марта) - Ива
Вы можете быть мягкими, но не слабыми. Сегодня эмоции подсказывают, куда двигаться. Не скрывайте чувствительность – она ваш компас.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».
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