Весам стоит найти баланс, а Скорпионам следует проявить страсть: гороскоп по картам Таро на 9 декабря 2023 года.

Карты Таро позволяют понять больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 декабря 2023 г. рассказывает, что Овнам следует стать более энергичными, а Ракам могут сделать больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 декабря 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте энергии в свои действия. Займитесь бешеным сексом. На работе лучше отдохните.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые открытия. Смело двигайтесь вперед в отношениях. На работе смело заявляйте о себе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Возможны ограничения. В отношениях могут появиться некоторые испытания. На работе лучше экономить деньги.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях может появиться третий. А на работе лучше остерегаться врагов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева мечей"

Ведите себя разумно. В отношениях не поддавайтесь на провокации. А на работе продвигайтесь вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Строить что-нибудь новое можно только на новом фундаменте. В отношениях все может измениться. На работе подумайте о запасном варианте.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях найдите баланс между чувствами и рациональностью. На работе найдите золотую середину.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Разместите огня во все сферы вашей жизни. В отношениях действуйте со страстью. На работе проявите профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж кубков"

Прислушивайтесь к своему сердцу. В отношениях услышьте внутренний голос. А на работе смело двигайтесь вперед.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Превратитесь в огонь и скорость. В любви проявите лидерские качества. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Император"

Следует услышать свои желания. В отношениях проявите силу. А на работе – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Расцветайте. В отношениях пора выйти на новый уровень. А на работе ожидайте результатов проекта.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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