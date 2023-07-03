Весам стоит окунуться в любовь, а Скорпионам могут сделать больно: гороскоп по картам Таро на 3 июля 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 июля 2023 года рассказывает, что Овнам – время задуматься над будущим, а Близнецам – время разрешить конфликты.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Пора задуматься над будущим. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отпуск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над чувствами. В любви стремитесь к большему. В рабочих делах вдохновляйтесь положительными эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король мечей"

Задумайтесь над своим развитием. В отношениях — время разрешить конфликты. На работе овладейте новыми навыками.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка кубков"

Не забывайте о дружбе. В любви работайте над общительными отношениями. А на работе ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви не стоит сдерживаться. В работе запланируйте движение вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – ваше основное оружие. В отношениях не следует делать больно второй половинке. А работе пробивайте путь разумом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в любовь. В отношениях добавьте драйву. На работе прислушивайтесь к подсказкам сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях скрывайте чувства. На работе ждите новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте себя в рамках. В любви работайте над чувствами. На работе будут испытания.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В любви приобретайте новые высоты. На работе начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Семья – это не только быт. Не пишите все на вторую половинку. На работе вас могут оскорбить.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все будет хорошо. Просто осознайте это в отношениях. В движении по карьерной лестнице действуйте активнее.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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