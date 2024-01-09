Весам стоит ожидать сюрпризов, а Стрельцам нужно хотеть большего: гороскоп по картам Таро на 9 января 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 января 2024 года рассказывает, что Водолиям нужно доверять партнеру, а Раков впереди ждут новые открытия.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 января 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка кубков"

Испытывайте удовольствие от того, что имеете. В отношениях идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Ваш разум – ваше оружие. Не ранитесь о ней в отношениях. В рабочих вопросах примените интеллект.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не устраивайте потасовку там, где не надо. В любви бесполезно не провоцируйте конфликт. Не ссорьтесь с коллегами на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. Позвольте себе двигаться вперед. В разрешении рабочих вызовов полагайтесь на внутреннюю силу.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева пентаклей"

Вы стали сильными. В отношениях проявите свою мощь. Подумайте о получении новых ресурсов на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж жезлов"

Перед вами – целый мир, достаточно лишь сделать первый шаг. А в карьере ищите новые возможности для развития.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

Открывайте более широкое сердце. В отношениях ждите сюрпризов. Что касается работы, то нужно прислушаться к голосу сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вперед к новым победам. В любви проявите свои черты победителя. А в движении по карьерной лестнице заявите о себе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь, вы достигли важной точки в собственном развитии. На работе стоит захотеть чего-нибудь большего.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте то, что вы желаете. В любви следует выбрать только один вариант. Что касается работы, тем лучше синица в руках.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка кубков"

Доверьтесь партнеру. В отношениях пойдите навстречу друг другу. Доверяйте партнерам на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка жезлов"

Идите вместе с партнером в одном направлении. Раскройтесь в отношениях. Реализуйте новый проект на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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