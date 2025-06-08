Весам время выбирать, а Львам стоит накапливать умения и навыки: гороскоп по картам Таро на 8 июня 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 июня 2025 г. рассказывает, что Близнецам следует задуматься, что они хотят дальше, а Ракам стоит обрести внутреннюю гармонию.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Страшный суд"

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Научитесь брать ответственность за свои поступки. В отношениях не делайте больно друг другу. На работе остерегайтесь происков.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновесьте желание и реальность. На работе поступайте справедливо.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Отшельник"

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Задумайтесь о том, что вы хотите дальше. В любви пора взять паузу. На работе нужно немного отдохнуть.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховная жрица"

Найдите внутреннюю гармонию. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к мудрым советам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка пентаклей"

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Накапливайте умения и навыки. В любви пройдите "тест" на финансовую грамотность. На работе больше работайте.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка кубков"

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Пора выбирать. В любви хорошо определится с целью ваших отношений. А на работе лучше не гнаться за всем сразу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка мечей"

Возьмите паузу. В отношениях не подвергайте себя боли. А в решении рабочих моментов делайте паузы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Императрица"

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Время плодородия пришло. Ваша любовь расцветет. Рабочие дела наладятся.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. Попытайтесь сделать что-то новое на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

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Получите награды. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе – ждите премию.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. Действуйте активно в отношениях. Ищите лучший вариант на работе.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.