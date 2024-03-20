Весеннее равноденствие 20 марта 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на весеннее равноденствие 20 марта 2024 года рассказывает, что Весам следует овладеть собой, а Ракам — погрузиться в чувства.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на весеннее равноденствие 20 марта 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король пентаклей"

Нужно правильно использовать финансы. В отношениях стремитесь к стабильности. А на работе – успех не за горами.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте над своими желаниями. В отношениях выбирайте стабильного партнера. На работе продвигайтесь к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка мечей"

Вам желают сделать больно. В отношениях нужно найти тихую гавань. А на работе научиться обороняться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях действуйте активно. На работе ищите единомышленников и партнеров, близких вам по духу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. В любви действуйте взвешенно. В рабочих делах ожидайте новых вызовов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Впереди вас ждут испытания. В отношениях не стойте на месте. На работе проявите силу и профессионализм.

Также читайте Луна без курса в ноябре 2021: чем опасный этот период и что нужно делать

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет. Все меняется. В отношениях овладейте себя. На работе подготовьте запасный вариант.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Поймите, что вы желаете от отношений. В любви не вспоминайте прошлые отношения. На работе прислушивайтесь к советам мудрых мужчин.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка кубков"

Не забывайте о маленьких радостях жизни. В отношениях следует отправиться на свидание, а на работе время для корпоратива.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дело улучшается. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. А на работе стабильно двигайтесь к успеху.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка кубков"

Время для счастья близко. В отношениях окунитесь в чувства. А на работе добавьте драйву.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Влюбленные"

Вам нужно партнерство. В любви идите друг к другу. А в движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.