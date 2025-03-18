Весеннее равноденствие 20 марта 2025: что означает этот период с точки зрения астрономии, астрологии и эзотерики

Период весеннего равноденствия способствует самоанализу, переосмыслению приоритетов и закладке новых намерений, которые будут развиваться в течение года.

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 – это мощный момент астрономического, астрологического и эзотерического сечения, когда день и ночь становятся равными по продолжительности, а энергия меняется в направлении обновления и возрождения.

Астрономический аспект

Что происходит в этот день?

Весеннее равноденствие в 2025 году состоится 20 марта в 10:02 UTC (12:02 по Киеву) .

. Солнце переходит через небесный экватор и начинает двигаться в северное полушарие.

День и ночь становятся примерно равными, а с этого момента световой день увеличивается.

Это означает начало астрономической весны в Северном полушарии (а в Южном – осени).

Астрологический аспект

Что это значит в гороскопе?

В этот день солнце входит в знак Овна , открывая астрологический Новый год.

, открывая астрологический Новый год. Овен – первый знак Зодиака, связанный с инициативой, началом, смелостью и активностью .

. Это время, когда закладываются новые тенденции на ближайшие 12 месяцев, идеальный период для начала важных проектов, постановки целей, внутреннего перезапуска .

. Важно обратить внимание на другие планетарные аспекты этого дня, поскольку они могут добавлять уникальное влияние на этот год.

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Эзотерический аспект

Весеннее равноденствие – это момент гармонии между светом и тьмой, момент внутреннего равновесия. Во многих духовных традициях это считается воротами к новому этапу жизни.

Ритуалы равноденствия

Ритуал очищения – уборка в доме, сжигание старых списков, освобождение пространства.

– уборка в доме, сжигание старых списков, освобождение пространства. Практика баланса – медитация на гармонию, энергетическое выравнивание.

– медитация на гармонию, энергетическое выравнивание. Заложение намерений – написание целей в год, создание карты желаний.

– написание целей в год, создание карты желаний. Работа с природой – посадка растений, контакт с землей для соединения с новым циклом жизни.

– посадка растений, контакт с землей для соединения с новым циклом жизни. Солнечная медитация – стояние лицом к Солнцу, принятие его энергии как символа обновления.

Весеннее равноденствие 2025 года – момент для нового старта, перезагрузки внутренних и внешних процессов. Это время, когда вы можете вовлечь в свою жизнь мощные трансформационные изменения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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