Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: какой древний праздник скрывает эта дата

Весеннее равноденствие – это время, когда природа просыпается от зимнего сна, даря нам возможность обновления, восстановления сил и гармонии между внутренним и внешним миром.
Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года является сакральной точкой года, когда день и ночь сравниваются, символизируя баланс сил природы. Эта дата имеет глубокий эзотерический и религиозный смысл, который тесно связан с праздником Остара и более поздней христианской Пасхой.
Остара – праздник возрождения и плодородия
Название "Остара" происходит от древнегерманской богини Эостре (Ostara) – покровительницы рассвета, весны, плодородия и новой жизни. Она была богиней утреннего солнца и весеннего возрождения, отражающегося даже в современном английском слове "Easter" (Пасха).
Упоминания об Эостре восходят к англосаксонскому монаху Беде Преподобному (VII-VIII век), описавшему ее как богиню, в честь которой устраивали весенние празднования, которые позже трансформировались в христианскую Пасху.
Символика Остари:
- Яйцо – как символ новой жизни и цикличности;
- Зайцы (или кролики) – как олицетворение быстрого размножения и силы;
- Цветы и молодые растения – как знак пробуждения природы;
- Огонь и свечи – как символ вступающего в силу Солнца.
Остара символизировала равновесие между светом и тьмой, а также приход активного периода – весны, когда стоило планировать, действовать, сеять и строить.
Связь Остари с Пасхой
С распространением христианства традиции весеннего равноденствия трансформировались в празднование Пасхи, которая, хоть и не имеет фиксированной даты, все же зависит от лунного календаря и тоже приходится на весенний период.
Что общего между Остарой и Пасхой?
- Яйцо – в христианстве символ воскресения Христа, в язычестве – знак обновления жизни;
- Зайцы и кролики – в некоторых странах стали символами Пасхи, сохранив свою давнюю сакральную функцию;
- Весенние ритуалы обновления – традиция очищения, уборки дома и встречи света.
Таким образом, Весеннее равноденствие не только природное явление, но и глубоко духовный момент, объединяющий древние верования и современные традиции. Это время, когда можно настраивать себя на новые начинания, проводить ритуалы обновления, совершать символические жертвоприношения в виде семян или цветов и готовиться к периоду активного роста и реализации замыслов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
Читайте также: