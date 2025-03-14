Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: особенности периода и что следует сделать

Весеннее равноденствие – это астрономический момент, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность, символизируя равновесие между светом и тьмой.

Весеннее равноденствие – это астрономический момент, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность. В 2025 году оно наступит 20 марта в 12.06 по киевскому времени. Это символический переход к светлому периоду года, несущий обновление, баланс и возможность заложить намерения на будущее.

Энергетические особенности периода

Весеннее равноденствие – это точка равновесия, символизирующая баланс между светом и тьмой, обновление и возрождение природы. В эзотерике это время считается мощным моментом для гармонизации внутреннего состояния, избавления от лишнего и привлечения положительных изменений.

Завершается период внутреннего осмысления и подготовки, который длился в зимнее время и наступает активная фаза года. Этот день хорошо подходит для того, чтобы осознанно отпустить прошлое, очистить вокруг себя пространство и заложить новые намерения.

Что следует сделать в период весеннего равноденствия

Очистить пространство в жилище, избавиться от ненужных вещей.

Проветрить помещение, использовать воду с солью или очистной травы.

Просмотреть свои мысли, привычки и отношения, отпустить то, что больше не приносит пользы.

Уделить внимание собственному самочувствию, восстановить внутреннее равновесие.

Практикуйте дыхательные упражнения, легкие физические нагрузки или прогулки на природе.

Сформулировать цели и желания в ближайшие месяцы.

Записать намерения в положительной формулировке, сосредотачиваясь на достижениях.

Взаимодействовать со стихиями: зажечь свечу, выпить чистую воду, сделать несколько глубоких вдохов, прикоснуться к земле.

Завершить отложенные дела, определить приоритеты.

Продумайте конкретные действия для реализации своих планов.

Настроиться на период активности, оставляя сзади зимнюю инертность.

Весеннее равноденствие – это точка баланса между тьмой и светом, символизирующая переход к новому этапу. Этот период благоприятен для очищения, осознанного выбора направления движения и закладки основ для будущих достижений. Гармония внутреннего состояния, ясно сформулированные намерения и активные действия помогут использовать энергию этого времени в пользу собственного развития.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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