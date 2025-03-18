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Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: особенности периода и три ритуала для обновления

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: особенности периода и три ритуала для обновления

В день весеннего равноденствия следует сосредоточиться на гармонизации внутреннего мира, отпустить старое и настроиться на светлые предстоящие изменения. / Фото: ТСН.ua

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это момент мощной перезагрузки, когда природа и человек синхронизируются с циклами обновления и роста

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это момент равновесия между светом и тьмой, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность. Это мощное астрономическое и эзотерическое событие, знаменующее начало астрологического нового года, поскольку Солнце входит в знак Овна.

Что символизирует этот день?

  • Обновление, возрождение и пробуждение
  • Баланс между прошлым и будущим
  • Гармонизацию внутреннего и внешнего мира
  • Благоприятное время для намерений и новых начинаний

Энергетические особенности равноденствия 2025 года:

  • Солнце в Овне – активность, импульсивность, старт новых дел.
  • Луна в Весах – баланс в отношениях, поиск гармонии.
  • Особенно благоприятное время для очищения пространства, энергетического обновления и посева намерений на будущее.

Три ритуалы для обновления

Ритуал возобновления энергии из-за стихий

Что понадобится:

  • Свеча (огонь)
  • Чистая вода (вода)
  • Камень или земля (земля)
  • Аромат или свежий воздух (воздух)

Как выполнить:

  1. Зажгите свечу, представляя, как огонь очищает вашу энергию.
  2. Умойтесь чистой водой, говоря: «Я смываю все старое, открываюсь новому».
  3. Возьмите камень или пригоршню земли, почувствуйте заземление, стабильность.
  4. Зажгите аромат или выйдите на свежий воздух, глубоко вдохните и представьте, как обновляется ваша энергетика.

Ритуал солнечного умысла

Что понадобится:

  • Листок бумаги
  • Желтая или золотая свеча
  • Символ нового начала (семена, амулет)

Как выполнить:

  1. Напишите на бумаге свои намерения и желания, которые вы хотите воплотить в новом цикле.
  2. Зажгите свечу, воображая, как энергия Солнца наполняет вас светом и силой.
  3. Произнесите: "Я открываюсь свету, новым возможностям, росту и обновлению".
  4. Спрячь бумагу как талисман или посадить в землю вместе с семенами, символизируя новое начало.

Ритуал очистки пространства

Что понадобится:

  • Соль
  • Травы (лаванда, шалфей или базилик)
  • Чистая вода

Как выполнить:

  1. Посыпьте немного соли у дверей и в углах комнаты – она впитает отрицательную энергию.
  2. Протрите поверхности водой, настоянной на травах, чтобы освежить энергетику дома.
  3. Откройте окна, скажите: «Старое идет, новое входит».
  4. Представьте, как свежая энергия наполняет ваше пространство.

Эти ритуалы помогут настроиться на новый цикл, наполнить себя энергией и открыть двери для положительных перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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