Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: особенности периода и три ритуала для обновления

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это момент мощной перезагрузки, когда природа и человек синхронизируются с циклами обновления и роста
Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это момент равновесия между светом и тьмой, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность. Это мощное астрономическое и эзотерическое событие, знаменующее начало астрологического нового года, поскольку Солнце входит в знак Овна.
Что символизирует этот день?
- Обновление, возрождение и пробуждение
- Баланс между прошлым и будущим
- Гармонизацию внутреннего и внешнего мира
- Благоприятное время для намерений и новых начинаний
Энергетические особенности равноденствия 2025 года:
- Солнце в Овне – активность, импульсивность, старт новых дел.
- Луна в Весах – баланс в отношениях, поиск гармонии.
- Особенно благоприятное время для очищения пространства, энергетического обновления и посева намерений на будущее.
Три ритуалы для обновления
Ритуал возобновления энергии из-за стихий
Что понадобится:
- Свеча (огонь)
- Чистая вода (вода)
- Камень или земля (земля)
- Аромат или свежий воздух (воздух)
Как выполнить:
- Зажгите свечу, представляя, как огонь очищает вашу энергию.
- Умойтесь чистой водой, говоря: «Я смываю все старое, открываюсь новому».
- Возьмите камень или пригоршню земли, почувствуйте заземление, стабильность.
- Зажгите аромат или выйдите на свежий воздух, глубоко вдохните и представьте, как обновляется ваша энергетика.
Ритуал солнечного умысла
Что понадобится:
- Листок бумаги
- Желтая или золотая свеча
- Символ нового начала (семена, амулет)
Как выполнить:
- Напишите на бумаге свои намерения и желания, которые вы хотите воплотить в новом цикле.
- Зажгите свечу, воображая, как энергия Солнца наполняет вас светом и силой.
- Произнесите: "Я открываюсь свету, новым возможностям, росту и обновлению".
- Спрячь бумагу как талисман или посадить в землю вместе с семенами, символизируя новое начало.
Ритуал очистки пространства
Что понадобится:
- Соль
- Травы (лаванда, шалфей или базилик)
- Чистая вода
Как выполнить:
- Посыпьте немного соли у дверей и в углах комнаты – она впитает отрицательную энергию.
- Протрите поверхности водой, настоянной на травах, чтобы освежить энергетику дома.
- Откройте окна, скажите: «Старое идет, новое входит».
- Представьте, как свежая энергия наполняет ваше пространство.
Эти ритуалы помогут настроиться на новый цикл, наполнить себя энергией и открыть двери для положительных перемен.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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