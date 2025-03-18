Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: особенности периода и три ритуала для обновления

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это момент мощной перезагрузки, когда природа и человек синхронизируются с циклами обновления и роста

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это момент равновесия между светом и тьмой, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность. Это мощное астрономическое и эзотерическое событие, знаменующее начало астрологического нового года, поскольку Солнце входит в знак Овна.

Что символизирует этот день?

Обновление, возрождение и пробуждение

Баланс между прошлым и будущим

Гармонизацию внутреннего и внешнего мира

Благоприятное время для намерений и новых начинаний

Энергетические особенности равноденствия 2025 года:

Солнце в Овне – активность, импульсивность, старт новых дел.

– активность, импульсивность, старт новых дел. Луна в Весах – баланс в отношениях, поиск гармонии.

– баланс в отношениях, поиск гармонии. Особенно благоприятное время для очищения пространства, энергетического обновления и посева намерений на будущее.

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Три ритуалы для обновления

Ритуал возобновления энергии из-за стихий

Что понадобится:

Свеча (огонь)

Чистая вода (вода)

Камень или земля (земля)

Аромат или свежий воздух (воздух)

Как выполнить:

Зажгите свечу, представляя, как огонь очищает вашу энергию. Умойтесь чистой водой, говоря: «Я смываю все старое, открываюсь новому». Возьмите камень или пригоршню земли, почувствуйте заземление, стабильность. Зажгите аромат или выйдите на свежий воздух, глубоко вдохните и представьте, как обновляется ваша энергетика.

Ритуал солнечного умысла

Что понадобится:

Листок бумаги

Желтая или золотая свеча

Символ нового начала (семена, амулет)

Как выполнить:

Напишите на бумаге свои намерения и желания, которые вы хотите воплотить в новом цикле. Зажгите свечу, воображая, как энергия Солнца наполняет вас светом и силой. Произнесите: "Я открываюсь свету, новым возможностям, росту и обновлению". Спрячь бумагу как талисман или посадить в землю вместе с семенами, символизируя новое начало.

Ритуал очистки пространства

Что понадобится:

Соль

Травы (лаванда, шалфей или базилик)

Чистая вода

Как выполнить:

Посыпьте немного соли у дверей и в углах комнаты – она впитает отрицательную энергию. Протрите поверхности водой, настоянной на травах, чтобы освежить энергетику дома. Откройте окна, скажите: «Старое идет, новое входит». Представьте, как свежая энергия наполняет ваше пространство.

Эти ритуалы помогут настроиться на новый цикл, наполнить себя энергией и открыть двери для положительных перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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