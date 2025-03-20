Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: традиции и обряды в разных странах

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года символизирует равновесие между светом и тьмой, обновление природы и начало нового жизненного цикла
Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года отмечается во многих культурах как символ обновления, равновесия и возрождения природы. В разных странах этот день сопровождается традициями, обрядами и празднованиями, связанными с культом Солнца, плодородием и гармонией.
Традиции и обряды весеннего равноденствия в мире
1. Украина и славянские традиции
- У древних славян весеннее равноденствие было частью праздника Жаворонок – выпекали печенье в форме птиц, призывая весну.
- Считалось, что нужно убирать дом, зажигать свечи и сжигать старые вещи для очищения энергии.
2. Персия и страны Центральной Азии
- В Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и других странах равноденствия отмечают как Навруз – Новый год по солнечному календарю.
- Люди украшают дома, готовят традиционные блюда, в том числе "хафт-син" – семь символических предметов на праздничном столе.
- Популярным ритуалом являются прыжки через огонь как очищение от невзгод и начало новой жизни.
3. Япония
- В Японии равноденствие является частью Буддийского праздника Хиган, когда люди чествуют предков, посещают храмы и кладбища.
- Считается, что в этот день мир живых и мир духов становятся более близкими, поэтому важно вспоминать предков и приносить дары.
- Также японцы наслаждаются природой, созерцая первые цветения сакуры.
4. Мексика и моя
- В Мексике равноденствие собирает тысячи людей в пирамиде Кукулькана (Чичен-Ица), где создается иллюзия "спускающейся" по лестнице змеи.
- Это символизирует обновление и приход света, и многие выполняют медитации и солнечные ритуалы.
5. Индия
- Весеннее равноденствие часто совпадает с праздником Холи, во время которого люди осыпают друг друга цветными порошками, празднуя победу добра над злом.
- Также в этот день выполняются ритуалы поклонения Солнцу — Сурья Намаскар в йоге — традиционный способ встретить обновление мира.
6. Великобритания – Стоунхендж и друидские обряды
- В Стоунхендже собираются современные друиды и язычники, чтобы приветствовать Солнце и отмечать равноденствие.
- Они выполняют древние ритуалы, медитируют и проводят церемонии на балансировку энергии природы.
Общие традиции равноденствия
- Очистка дома – важно убрать, выбросить ненужные вещи и обновить пространство.
- Зажигание огня или свеч – символический обряд для привлечения света и энергии.
- Этот день считается идеальным для новых начинаний.
- Чествование природы – прогулки, посадка растений или контакт с землей.
Весеннее равноденствие – это мистический момент равновесия, когда день и ночь равны, а энергия мира обновляется, давая нам шанс настроиться на гармонию и рост.
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