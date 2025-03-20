Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: традиции и обряды в разных странах

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года символизирует равновесие между светом и тьмой, обновление природы и начало нового жизненного цикла

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года отмечается во многих культурах как символ обновления, равновесия и возрождения природы. В разных странах этот день сопровождается традициями, обрядами и празднованиями, связанными с культом Солнца, плодородием и гармонией.

Традиции и обряды весеннего равноденствия в мире

1. Украина и славянские традиции

У древних славян весеннее равноденствие было частью праздника Жаворонок – выпекали печенье в форме птиц, призывая весну.

– выпекали печенье в форме птиц, призывая весну. Считалось, что нужно убирать дом, зажигать свечи и сжигать старые вещи для очищения энергии.

2. Персия и страны Центральной Азии

В Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и других странах равноденствия отмечают как Навруз – Новый год по солнечному календарю.

– Новый год по солнечному календарю. Люди украшают дома, готовят традиционные блюда, в том числе "хафт-син" – семь символических предметов на праздничном столе.

– семь символических предметов на праздничном столе. Популярным ритуалом являются прыжки через огонь как очищение от невзгод и начало новой жизни.

3. Япония

В Японии равноденствие является частью Буддийского праздника Хиган , когда люди чествуют предков, посещают храмы и кладбища.

, когда люди чествуют предков, посещают храмы и кладбища. Считается, что в этот день мир живых и мир духов становятся более близкими, поэтому важно вспоминать предков и приносить дары.

Также японцы наслаждаются природой, созерцая первые цветения сакуры.

4. Мексика и моя

В Мексике равноденствие собирает тысячи людей в пирамиде Кукулькана (Чичен-Ица), где создается иллюзия "спускающейся" по лестнице змеи.

Это символизирует обновление и приход света, и многие выполняют медитации и солнечные ритуалы.

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5. Индия

Весеннее равноденствие часто совпадает с праздником Холи , во время которого люди осыпают друг друга цветными порошками, празднуя победу добра над злом.

, во время которого люди осыпают друг друга цветными порошками, празднуя победу добра над злом. Также в этот день выполняются ритуалы поклонения Солнцу — Сурья Намаскар в йоге — традиционный способ встретить обновление мира.

6. Великобритания – Стоунхендж и друидские обряды

В Стоунхендже собираются современные друиды и язычники, чтобы приветствовать Солнце и отмечать равноденствие.

Они выполняют древние ритуалы, медитируют и проводят церемонии на балансировку энергии природы.

Общие традиции равноденствия

Очистка дома – важно убрать, выбросить ненужные вещи и обновить пространство.

– важно убрать, выбросить ненужные вещи и обновить пространство. Зажигание огня или свеч – символический обряд для привлечения света и энергии.

– символический обряд для привлечения света и энергии. Этот день считается идеальным для новых начинаний.

день считается идеальным для новых начинаний. Чествование природы – прогулки, посадка растений или контакт с землей.

Весеннее равноденствие – это мистический момент равновесия, когда день и ночь равны, а энергия мира обновляется, давая нам шанс настроиться на гармонию и рост.

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