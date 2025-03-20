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Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: традиции и обряды в разных странах

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: традиции и обряды в разных странах

В разных культурах в день весеннего равноденствия проводят обряды очищения, празднования возвращения Солнца и ритуалы на гармонию и благополучие / Фото: ТСН.ua

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года символизирует равновесие между светом и тьмой, обновление природы и начало нового жизненного цикла

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года отмечается во многих культурах как символ обновления, равновесия и возрождения природы. В разных странах этот день сопровождается традициями, обрядами и празднованиями, связанными с культом Солнца, плодородием и гармонией.

Традиции и обряды весеннего равноденствия в мире

1. Украина и славянские традиции

  • У древних славян весеннее равноденствие было частью праздника Жаворонок – выпекали печенье в форме птиц, призывая весну.
  • Считалось, что нужно убирать дом, зажигать свечи и сжигать старые вещи для очищения энергии.

2. Персия и страны Центральной Азии

  • В Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и других странах равноденствия отмечают как Навруз – Новый год по солнечному календарю.
  • Люди украшают дома, готовят традиционные блюда, в том числе "хафт-син" – семь символических предметов на праздничном столе.
  • Популярным ритуалом являются прыжки через огонь как очищение от невзгод и начало новой жизни.

3. Япония

  • В Японии равноденствие является частью Буддийского праздника Хиган, когда люди чествуют предков, посещают храмы и кладбища.
  • Считается, что в этот день мир живых и мир духов становятся более близкими, поэтому важно вспоминать предков и приносить дары.
  • Также японцы наслаждаются природой, созерцая первые цветения сакуры.

4. Мексика и моя

  • В Мексике равноденствие собирает тысячи людей в пирамиде Кукулькана (Чичен-Ица), где создается иллюзия "спускающейся" по лестнице змеи.
  • Это символизирует обновление и приход света, и многие выполняют медитации и солнечные ритуалы.

5. Индия

  • Весеннее равноденствие часто совпадает с праздником Холи, во время которого люди осыпают друг друга цветными порошками, празднуя победу добра над злом.
  • Также в этот день выполняются ритуалы поклонения Солнцу — Сурья Намаскар в йоге — традиционный способ встретить обновление мира.

6. Великобритания – Стоунхендж и друидские обряды

  • В Стоунхендже собираются современные друиды и язычники, чтобы приветствовать Солнце и отмечать равноденствие.
  • Они выполняют древние ритуалы, медитируют и проводят церемонии на балансировку энергии природы.

Общие традиции равноденствия

  • Очистка дома – важно убрать, выбросить ненужные вещи и обновить пространство.
  • Зажигание огня или свеч – символический обряд для привлечения света и энергии.
  • Этот день считается идеальным для новых начинаний.
  • Чествование природы – прогулки, посадка растений или контакт с землей.

Весеннее равноденствие – это мистический момент равновесия, когда день и ночь равны, а энергия мира обновляется, давая нам шанс настроиться на гармонию и рост.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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