Весеннее равноденствие 20 марта 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Весеннее равноденствие – это момент, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность, знаменуя переход к светлой половине года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на весеннее равноденствие 20 марта 2025 года рассказывает, что Стрельцам следует быть впереди, а Ракам не следует ставить под удар отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на весеннее равноденствие 20 марта 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Проведите этот день в раздумьях. Поймите для чего вам эти отношения и овладейте своими чувствами на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте внутренним ощущениям. Прислушивайтесь к голосу сердца в любви. Не исключайте интуицию в решении рабочих вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

Вовсю двигайтесь вперед. В отношениях выбирайте сильных партнеров. Что касается работы, то пора проявить активность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Время для потерь пришло. Не ставьте под удар ваши отношения. В решении рабочих вопросов будет чувство горечи утраты.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Убедитесь, что ваши действия не напрасны. В отношениях не стоит закапывать в землю то, что есть. В движении по карьерной лестнице выберите одну, но важную цель.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Позаботьтесь о прочном фундаменте, потому что приближаются изменения. Избегайте проблем на работе и отношениях, чтобы все не развалилось.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение. В отношениях ждите приятного сюрприза. А на работе работайте достойно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не напоритесь на рифы проблем. В любви обходите ссоры, а на работе – кризисные моменты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Быть впереди всех вам подходит. Будьте активнее в отношениях. А в решении рабочих вопросов продемонстрируйте, что вы – огонь.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора накапливать финансы. Соберитесь вместе в отношениях. Выберите подходящий вариант работы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди открываются новые пути. Выберите приоритеты в отношениях. А на работе возьмитесь за новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Смотрите, чтобы ваша борьба не была напрасной. В отношениях не провоцируйте ссору, а в рабочих вопросах избегайте конфликтов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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