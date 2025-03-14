Весеннее равноденствие 20 марта 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это время энергетического баланса, когда день и ночь сравниваются, символизируя гармонию и обновление.

Весеннее равноденствие – это точка равновесия между светом и тьмой, знаменующая начало астрономической весны и активный период обновления. В 2025 году он состоится 20 марта в 12:06 по киевскому времени. Это важный момент для гармонизации энергий, закладки намерений и перехода к активным действиям.

Нюансы периода

Энергетическое равновесие – в этот день особенно важно поддерживать баланс в мыслях, эмоциях и поступках.

– в этот день особенно важно поддерживать баланс в мыслях, эмоциях и поступках. Закладка основ на будущее – все, что человек делает в этот период, будет иметь длительное влияние, поэтому важно сознательно выстраивать свои планы.

– все, что человек делает в этот период, будет иметь длительное влияние, поэтому важно сознательно выстраивать свои планы. Очистка пространства и внутреннего состояния – время для освобождения от всего, что больше не приносит пользы, как на физическом, так и на энергетическом уровне.

– время для освобождения от всего, что больше не приносит пользы, как на физическом, так и на энергетическом уровне. Усиленная чувствительность к намерениям – любые слова, мысли и желания могут быстрее материализоваться, поэтому следует контролировать свое эмоциональное состояние.

Что категорически запрещено делать

Конфликтовать, проявлять агрессию и разжигать споры – этот день символизирует равновесие и негативные эмоции могут нарушить внутреннюю гармонию.

– этот день символизирует равновесие и негативные эмоции могут нарушить внутреннюю гармонию. Принимать импульсивные решения, связанные с большими изменениями – энергия равноденствия еще нестабильна, поэтому важно поначалу все хорошо обдумать.

– энергия равноденствия еще нестабильна, поэтому важно поначалу все хорошо обдумать. Заниматься разрушительными действиями – например, намеренно портить вещи, уничтожать что-либо без надобности или действовать в ущерб другим.

– например, намеренно портить вещи, уничтожать что-либо без надобности или действовать в ущерб другим. Жаловаться, погружаться в негатив и саморазрушение – мысли в этот день обладают усиленной силой, и фокусировка на негативе может задержать человека в низких энергиях.

Употреблять алкоголь или психоактивные вещества они могут нарушить внутреннее равновесие и заблокировать естественный поток энергии.

они могут нарушить внутреннее равновесие и заблокировать естественный поток энергии. Перегружать организм тяжелой пищей – равноденствие является точкой очищения, поэтому следует дать телу легкость.

– равноденствие является точкой очищения, поэтому следует дать телу легкость. Игнорировать свои ощущения и внутренние сигналы важно прислушиваться к себе, ведь интуиция в этот период особенно обостряется.

Весеннее равноденствие – это момент перехода, который следует использовать для гармонизации, внутренней перезагрузки и планирования будущего. Избегая разрушительных действий и настраиваясь на позитивные изменения, можно привлечь больше света, баланса и возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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