Весеннее равноденствие 2023: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Равноденствие — астрономическое явление, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

Различают весеннее и осеннее равноденствие. В дни равноденствия на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день почти равен ночи - дни равноденствия на всей поверхности Земли день несколько длиннее ночи.

Весеннее равноденствие: дата

Современный григорианский календарь сконструирован таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты. Однако небольшие колебания дат равноденствий имеют место. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние — на годы перед високосными.

Весеннее равноденствие: дата Пасхи

По замыслу создателей григорианского календаря «официальной» датой весеннего равноденствия является 21 марта, так как 21 марта считалось датой весеннего равноденствия, когда в 325 году состоялся Первый Никейский собор установивший время ежегодного празднования Пасхи христианской церковью в первое воскресенье после первого полнолуния после 21 марта (как дня весеннего равноденствия).

Весеннее равноденствие: что нельзя делать

Грустить.

Думать о плохом.

Работать с землей.

Сплетничать.

Пересаживать цветы.

Игнорировать окружающих.

Весеннее равноденствие: что нужно делать

Думать только о хорошем и загадывать позитивные желания.

Планировать свое будущее.

Очистить дом от негативной энергии.

Обязательно нужно сделать уборку в доме, убрать мусор и избавиться от ненужных вещей.

Очистить свое тело.

Почитать предков.

Веселиться.

Встречать обновление природы.

Ходить в гости.

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