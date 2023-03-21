Весеннее равноденствие 2023: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Равноденствие — астрономическое явление, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.
Различают весеннее и осеннее равноденствие. В дни равноденствия на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день почти равен ночи - дни равноденствия на всей поверхности Земли день несколько длиннее ночи.
Весеннее равноденствие: дата
Современный григорианский календарь сконструирован таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты. Однако небольшие колебания дат равноденствий имеют место. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние — на годы перед високосными.
Весеннее равноденствие: дата Пасхи
По замыслу создателей григорианского календаря «официальной» датой весеннего равноденствия является 21 марта, так как 21 марта считалось датой весеннего равноденствия, когда в 325 году состоялся Первый Никейский собор установивший время ежегодного празднования Пасхи христианской церковью в первое воскресенье после первого полнолуния после 21 марта (как дня весеннего равноденствия).
Весеннее равноденствие: что нельзя делать
- Грустить.
- Думать о плохом.
- Работать с землей.
- Сплетничать.
- Пересаживать цветы.
- Игнорировать окружающих.
Весеннее равноденствие: что нужно делать
- Думать только о хорошем и загадывать позитивные желания.
- Планировать свое будущее.
- Очистить дом от негативной энергии.
- Обязательно нужно сделать уборку в доме, убрать мусор и избавиться от ненужных вещей.
- Очистить свое тело.
- Почитать предков.
- Веселиться.
- Встречать обновление природы.
- Ходить в гости.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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