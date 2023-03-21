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Весеннее равноденствие 2023: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
2 мин
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Весеннее равноденствие 2023: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

Равноденствие — астрономическое явление, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

Различают весеннее и осеннее равноденствие. В дни равноденствия на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день почти равен ночи - дни равноденствия на всей поверхности Земли день несколько длиннее ночи.

Весеннее равноденствие: дата

Современный григорианский календарь сконструирован таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты. Однако небольшие колебания дат равноденствий имеют место. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние — на годы перед високосными.

Весеннее равноденствие: дата Пасхи

По замыслу создателей григорианского календаря «официальной» датой весеннего равноденствия является 21 марта, так как 21 марта считалось датой весеннего равноденствия, когда в 325 году состоялся Первый Никейский собор установивший время ежегодного празднования Пасхи христианской церковью в первое воскресенье после первого полнолуния после 21 марта (как дня весеннего равноденствия).

Весеннее равноденствие: что нельзя делать

  • Грустить.
  • Думать о плохом.
  • Работать с землей.
  • Сплетничать. 
  • Пересаживать цветы. 
  • Игнорировать окружающих.

Весеннее равноденствие: что нужно делать

  • Думать только о хорошем и загадывать позитивные желания.
  • Планировать свое будущее.
  • Очистить дом от негативной энергии.
  • Обязательно нужно сделать уборку в доме, убрать мусор и избавиться от ненужных вещей.
  • Очистить свое тело.
  • Почитать предков.
  • Веселиться.
  • Встречать обновление природы.
  • Ходить в гости.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
452
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