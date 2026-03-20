- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 2 мин
Весеннее равноденствие 2026: что категорически нельзя делать 20 марта и как не испортить этот день
20 марта 2026 г. наступает весеннее равноденствие — один из сильнейших дней года, когда любые действия могут иметь длительные последствия.
Весеннее равноденствие традиционно считается моментом баланса между светом и тьмой, но одновременно точкой запуска нового жизненного цикла. Именно поэтому астрологи советуют особенно внимательно относиться к своим действиям, словам и даже мыслям в этот день.
По их словам, энергия равноденствия усиливает как положительные, так и негативные процессы, поэтому важно не допустить ошибок, которые могут "закрепиться" на ближайшие месяцы.
Что нельзя делать в весеннее равноденствие
В первую очередь не стоит провоцировать конфликты. Любые ссоры в этот день могут затянуться надолго и иметь серьезные последствия для общения.
Также не рекомендуется держаться за прошлое – старые образы, незавершенные ситуации или токсичные связи могут помешать началу нового этапа.
Астрологи предостерегают и от импульсивных решений. Несмотря на сильное желание действовать, важно сохранять холодный разум и не поддаваться эмоциям.
Кроме того, не стоит перегружать себя работой или брать на себя слишком много – это может привести к быстрому истощению.
Что стоит сделать в этот день
Весеннее равноденствие — идеальное время для новых начинаний. Это может быть как большой проект, так и небольшое изменение в повседневной жизни.
Эксперты советуют четко сформулировать свои намерения и цели — все задуманное в этот день имеет особую силу.
Также стоит навести порядок в доме и мыслях: уборка или символическая очистка поможет освободить пространство для нового.
Полезно будет и пребывание на природе – это поможет восстановить внутренний баланс и почувствовать переход в новый цикл.
Весеннее равноденствие 2026 года – это день, когда важно не только действовать, но и осознавать свои шаги. Именно сейчас закладывается фундамент будущих изменений и от ваших решений зависит, какими они будут.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.