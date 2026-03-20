Весеннее равноденствие 2026: что категорически нельзя делать 20 марта и как не испортить этот день

20 марта 2026 г. наступает весеннее равноденствие — один из сильнейших дней года, когда любые действия могут иметь длительные последствия.

Елена Кузьмич
Весеннее равноденствие / © ТСН.ua

Весеннее равноденствие традиционно считается моментом баланса между светом и тьмой, но одновременно точкой запуска нового жизненного цикла. Именно поэтому астрологи советуют особенно внимательно относиться к своим действиям, словам и даже мыслям в этот день.

По их словам, энергия равноденствия усиливает как положительные, так и негативные процессы, поэтому важно не допустить ошибок, которые могут "закрепиться" на ближайшие месяцы.

Что нельзя делать в весеннее равноденствие

В первую очередь не стоит провоцировать конфликты. Любые ссоры в этот день могут затянуться надолго и иметь серьезные последствия для общения.

Также не рекомендуется держаться за прошлое – старые образы, незавершенные ситуации или токсичные связи могут помешать началу нового этапа.

Астрологи предостерегают и от импульсивных решений. Несмотря на сильное желание действовать, важно сохранять холодный разум и не поддаваться эмоциям.

Кроме того, не стоит перегружать себя работой или брать на себя слишком много – это может привести к быстрому истощению.

Что стоит сделать в этот день

Весеннее равноденствие — идеальное время для новых начинаний. Это может быть как большой проект, так и небольшое изменение в повседневной жизни.

Эксперты советуют четко сформулировать свои намерения и цели — все задуманное в этот день имеет особую силу.

Также стоит навести порядок в доме и мыслях: уборка или символическая очистка поможет освободить пространство для нового.

Полезно будет и пребывание на природе – это поможет восстановить внутренний баланс и почувствовать переход в новый цикл.

Весеннее равноденствие 2026 года – это день, когда важно не только действовать, но и осознавать свои шаги. Именно сейчас закладывается фундамент будущих изменений и от ваших решений зависит, какими они будут.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

