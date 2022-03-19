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Весенние равноденствие 20 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

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Весенние равноденствие 20 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

ТСН.ua

С точки зрения энергетики, это хороший день, чтобы практиковать с помощью бубна.

20 марта 2022 года наступит астрономическая весна и весенние равноденствие. Этот праздник начнется в 17:33 по Киеву. 

Равноденствие: астрономия

Равноденствие — астрономическое явление, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. При наблюдении Земли из космоса в равноденствие терминатор проходит по географическим полюсам Земли и перпендикулярен земному экватору. Различают весеннее и осеннее равноденствие.

Весенние равноденствие: эзотерика 

20 марта 2022 года - день обновления, в этот день люди раньше начинали новый жизненный цикл. Это один из больших праздников годичного круга. Для того чтобы жить в гармонии с вселенной, совсем не обязательно быть "практикующей ведьмой двадцать восьмого уровня в седьмом поколении". Достаточно просто веры в волшебство, в то, что вас слышат боги и в то, что ваши желания исполняться. 

Это время вспомнить о полярности существования — мы должны учитывать в себе как позитивные стороны, так и негативные.  Весенние равноденствие - это время равновесия, в том числе внутреннего и внешнего. 

Весенние равноденствие: традиции и история

Хотя равноденствие означает равенство, эзотерики делают определенный акцент и на росте дня. Дни становятся теплее, появляются первые цветы, на деревьях распускаются почки. В классическом мире Древней Греции и Рима, а также у персов весеннее равноденствие считалось началом нового года. Древние культуры связывали этот день с началом: в момент равноденствия происходит поворот колеса времен года, мироздание открывает свежесть, энергию, возрождение природы. 

Другое название весеннего равноденствия - Остара, или Эостра. Согласно реконструкциям мифологов, древнегерманское божество, предположительно связанное с приходом весны и пробуждением природы. Имя богини в рамках этой концепции, носил месяц апрель в древнеанглийской и старогерманской традиции.  Ряд исследователей возводит её к общеевропейской богине рассвета. Главные символы Остары - яйца и заяц (кролик), которые потом христианство сделало символами Пасхи. 

Весенние равноденствие 20 марта 2022: что нужно делать

  • сделайте уборку в доме;
  • выбросьте все ненужное и старое;
  • напишите список дел и новых целей для себя;
  • загадайте желание и запишите его на листке бумаги, а затем спрячьте;
  • попрощайтесь с негативными мыслями и помиритесь с родными;
  • молитесь, медитируйте и очищайте свое сознание;
  • примите душ и смойте все плохие мысли и события;
  • делайте практики с бубном;
  • приветствуйте духов-помощников, предков, силы природы;
  • соединяйтесь с праматерями, подругами, матерями, наставницами;
  • управляйте чувствами и эмоциями;
  • приготовьте пироги и блины;
  • поставьте на стол сыр, рыбу, мед, молоко;
  • заварите чай с травами и медом;
  • подготовьте зерна, чтобы накормить птиц, отнесите в лес или парку еду для зверей;у
  • украсите дом цветами и проростками семян;
  • украсьте праздничный стол разукрашенными яйца. Затем их можно съесть или подарить тому, кому вы желаете добра и позитива. Яйца можно не приготовить, а сделать — из глины или соленого теста. Такое яйцо станет талисманом для дома, сада, семьи или человека. 

Весенние равноденствие 20 марта 2022: что категорически нельзя делать

  • выяснять отношения и злиться;
  • грустить;
  • унывать;
  • скучать.

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