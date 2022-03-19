Весенние равноденствие 20 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Весенние равноденствие 20 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

С точки зрения энергетики, это хороший день, чтобы практиковать с помощью бубна.

20 марта 2022 года наступит астрономическая весна и весенние равноденствие. Этот праздник начнется в 17:33 по Киеву.

Равноденствие: астрономия

Равноденствие — астрономическое явление, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. При наблюдении Земли из космоса в равноденствие терминатор проходит по географическим полюсам Земли и перпендикулярен земному экватору. Различают весеннее и осеннее равноденствие.

Весенние равноденствие: эзотерика

20 марта 2022 года - день обновления, в этот день люди раньше начинали новый жизненный цикл. Это один из больших праздников годичного круга. Для того чтобы жить в гармонии с вселенной, совсем не обязательно быть "практикующей ведьмой двадцать восьмого уровня в седьмом поколении". Достаточно просто веры в волшебство, в то, что вас слышат боги и в то, что ваши желания исполняться.

Это время вспомнить о полярности существования — мы должны учитывать в себе как позитивные стороны, так и негативные. Весенние равноденствие - это время равновесия, в том числе внутреннего и внешнего.

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Весенние равноденствие: традиции и история

Хотя равноденствие означает равенство, эзотерики делают определенный акцент и на росте дня. Дни становятся теплее, появляются первые цветы, на деревьях распускаются почки. В классическом мире Древней Греции и Рима, а также у персов весеннее равноденствие считалось началом нового года. Древние культуры связывали этот день с началом: в момент равноденствия происходит поворот колеса времен года, мироздание открывает свежесть, энергию, возрождение природы.

Другое название весеннего равноденствия - Остара, или Эостра. Согласно реконструкциям мифологов, древнегерманское божество, предположительно связанное с приходом весны и пробуждением природы. Имя богини в рамках этой концепции, носил месяц апрель в древнеанглийской и старогерманской традиции. Ряд исследователей возводит её к общеевропейской богине рассвета. Главные символы Остары - яйца и заяц (кролик), которые потом христианство сделало символами Пасхи.

Весенние равноденствие 20 марта 2022: что нужно делать

сделайте уборку в доме;

выбросьте все ненужное и старое;

напишите список дел и новых целей для себя;

загадайте желание и запишите его на листке бумаги, а затем спрячьте;

попрощайтесь с негативными мыслями и помиритесь с родными;

молитесь, медитируйте и очищайте свое сознание;

примите душ и смойте все плохие мысли и события;

делайте практики с бубном;

приветствуйте духов-помощников, предков, силы природы;

соединяйтесь с праматерями, подругами, матерями, наставницами;

управляйте чувствами и эмоциями;

приготовьте пироги и блины;

поставьте на стол сыр, рыбу, мед, молоко;

заварите чай с травами и медом;

подготовьте зерна, чтобы накормить птиц, отнесите в лес или парку еду для зверей;у

украсите дом цветами и проростками семян;

украсьте праздничный стол разукрашенными яйца. Затем их можно съесть или подарить тому, кому вы желаете добра и позитива. Яйца можно не приготовить, а сделать — из глины или соленого теста. Такое яйцо станет талисманом для дома, сада, семьи или человека.

Весенние равноденствие 20 марта 2022: что категорически нельзя делать

выяснять отношения и злиться;

грустить;

унывать;

скучать.

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