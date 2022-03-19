Весенние равноденствие 20 марта 2022: как давний праздник превратился в христианскую Пасху

Многие ученые пытались связать народные пасхальные обычаи с дохристианскими традициями почитания Остары.

20 марта 2022 года наступит весенние равноденствие. Ранее в давних народов это был день начала нового года и почитания богини. Ее символы пришли из глубин веков и были успешно использованы христианством. Ведь в яйцах и кроликах мы теперь видим воскресение Иисуса Христа, а не языческие элементы. Но на самом деле они - атрибуты старой богини весны и воскресения, которую успешно адаптировали к новой вере. Но на самом теле те, кто празднует Пасху, поклоняются не Иисусу, а богине рассвета. В этом материале расскажем об этом более подробно.

Богиня Остара: кто это

Остара, или Эостра - это древнегерманское божество, предположительно связанное с приходом весны и пробуждением природы. Имя Эостры носил месяц апрель в древнеанглийской и старогерманской традиции.

Производное от этой основы имя носила, по всей видимости, одна из главных богинь праиндоевропейского пантеона — богиня рассвета. К этому образу восходят греческая Эос, римская Аврора, латышская Аустра, литовская Аушрине, ведийская Ушас.

Первым высказал предположение о существовании этой богини монах Беда Достопочтенный, таким образом он пытался объяснить английское название Пасхи (англ. Easter - ред).

Мифолог Якоб Гримм предположил родство этих названий и предположил существование древнегерманской языческой богини с индоевропейскими корнями.

Весенние равноденствие: Остара и Пасха

Многие ученые пытались связать народные пасхальные обычаи с дохристианскими традициями почитания Остары. Часто утверждается, что обычай красить яйца на Пасху имеет языческое происхождение и связан с культом Остары, но есть свидетельства, что эта традиция появилась еще в Месопотамии.

С Эострой связывается и образ пасхального зайца. Этнограф Чарльз Дж. Бильсон выделил в северноевропейской традиции целый ряд весенних обычаев и обрядов, в которых фигурировал заяц. Наделение этого животного сакральными свойствами уходит вглубь веков и, вероятно, оно было как-то связано с крупными весенними праздниками у древних обитателей земли. Некоторые утверждают, что зайцы, вероятно, были священными животными Эостры, подобно тому, как кошки были животными германской богини Фрейи.

Остара: кролики и яйца

Кролик — животное, отличающееся чрезвычайной плодовитостью. Культ Эостры был распространен и среди англосаксов, и ассоциация зайцев с пасхальными праздниками существовала в фольклор. Считается, что зайцы несли светильники Эостры, которая была богиней утренней зари и весеннего плодородия. Корни этой традиции, скорее всего, теряются в глубине веков, так как заяц был животным, сопровождавшим и греческую богиню Афродиту.

Интересно, что на Мальте существует традиция на Пасху выпекать фигурки — фиголли (в том числе и в виде зайцев) из песочного теста с марципановой начинкой. Фиголли, как правило, украшают глазурью светлых цветов, кондитерскими жемчужинами и шоколадными яйцами.

Традиция окрашивания яиц появилась задолго до христианства, в далекой древности. В Африке найдены украшенные резьбой страусиные яйца, возрастом около 60 000 лет. Расписанные страусиные яйца, а также золотые и серебряные, часто встречаются в захоронениях древних шумеров и египтян, датируемых вплоть до начала III тысячелетия до н. э.

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Обычай красить яйца связан с дохристианским празднованием весны. Еще в дохристианские времена яйцо у многих народов являлось олицетворением творящей силы природы. Вся вселенная представлялась вышедшей из яйца. Отношение к яйцу как к символу рождения отразилось в верованиях и обычаях египтян, персов, греков, римлян. У славянских народов яйцо ассоциировалось с плодородием земли, с весенним возрождением природы. С появлением христианства в процессе религиозного синкретизма символы древнего языческого поклонения сохранились и были адаптированы для христианской религии

Остара и неоязычники

Остара или Эостра почитается во многих неоязыческих общинах. Её праздник обычно отмечают на весеннее равноденствие, часто используя при этом традиционную пасхальную символику.

С точки зрение современных неозычничников, Остара символизирует точку, когда день равен ночи, а силы тьмы и света находятся в идеальном балансе. В викканской мифологии Богиня к этому моменту молодеет и становится девственницей, а Бог Солнца – вырастает в юношу. Потом бог вступает со своей матерью в священный брак, чтобы зачать новое дитя. Через девять месяцев в Йоль (зимние солнцестояние) богиня вновь станет Великой матерью и круг года начнется сначала.

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