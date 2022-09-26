"Весна очень важна для Украины": таролог рассказала, как будет продолжаться война в 2023 году

Война России против Украины будет продолжаться в 2023 году.

Российские оккупанты будут продолжать активно обстреливать Украину, однако украинцы все же победят.

Об этом сказала известная таролог Анна Ефремова.

Таролог отметила, что в Украине и в 2023 году будут продолжаться боевые действия и постоянные обстрелы. Украина гарантирована победит в войне, однако нас ждут и потери.

"Украина будет на эмоциональном уровне проводить ту же политику, которая вела раньше: переговоры с зарубежными партнерами, помощь партнеров, возвращение к прошлым достижениям, к тем целям, которые есть. Где-то будет вопрос о возвращении земли. Весна очень значима для Украины", — считает Анна Ефремова.

Таролог считает, что оккупанты в 2023 году будут пытаться наступать, а потому украинским защитникам будет не просто держать оборону. Однако Россию ждет поражение и сложные времена.

Напомним, мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.

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