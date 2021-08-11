Весы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Весы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Весы — это представители стихии воздуха.

Весы — представители стихии воздуха. Весы — интеллектуальные и аристократические. Знак Венеры находится под управлением Венеры, поэтому они любят красоту и романтику. Весы — кардинальный знак, поэтому люди, которые его представляют, решительные и активные, пытаются реализовать свои амбиции, но для того, чтобы достичь желаемого используют дипломатию.

Девы-друзья: ключевые качества характера

Весы — изящные, дипломатические и волшебные, они обладают превосходным вкусом. Они — добрые, нежные, любят красоту, гармонию и удовлетворение, которые несут все эти качества. Имея хорошие свойства к критике, Весы могут быть бесстрастными. Природа Терез миролюбивая и идеалистическая. Они чувствительны к проблемам окружающих и умеют понимать эмоциональные потребности своих друзей. Они ненавидят жестокость, злобу, грубость и конфликтность. Весы делают все возможное, чтобы достичь компромисса в сложных ситуациях.

Весы-друзья: лучшие подарки на день рождения

Все красивое и роскошное — идеальный подарок для Терез. Высококачественные аксессуары или уникальные драгоценности сделают Весы счастливыми, но стоит перед подарком поинтересоваться о вкусах своего друга. Весы любят общаться, поэтому билет на интересное мероприятие и вкусный ужин после него или посещение выставки искусств, где вы сможете выпить бокал вина, а потом поговорить, будут иметь гарантированный успех. Весы хотят украшать все, к чему прикасаются, поэтому также оценят украшения для дома. Картины также будут хорошим подарком.

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Если вы выбираете какие украшения в качестве подарка, то обратите внимание на такие камни как лазурит, опал, перидот, сапфир и сардоникс. Главный кристалл Терез — это опал, это уникальный драгоценный камень, состоящий в основном из песка и воды. Именно скрытая вода в опале вызывает в этом камня искрящийся эффект, когда на него попадает свет. Эти искры можно сравнить со вспышками интеллекта Терез. В лечении кристаллами опал используется для достижения наивысшего понимания и получения покоя.

Если вы выбираете цветы в качестве подарка на день рождения Весам, то обратите внимание на маргаритки, георгины, цикламены, незабудки, гортензии, лилии и розы. Цветы вообще ассоциируются с Весами, особенно розы, ведь этим знаком зодиака управляет планета любви Венера. Лилии — символ чистоты и они показывают непорочную чистоту этого знака. Романтика и цветы очень связаны с Весами.

Также Весы ассоциируются с теми растениями, которые имеют сладкий аромат и гладкие листья. Растения, которые быстро растут, тоже ассоциируются с Весами — речь идет о яблони, ясень, кипарис и виноград. Травы, которые связаны с Весами, имеют красивые цветы, приятный аромат и гладкие листья, которые олицетворяют покровителя этого знака зодиака Венеру. Ароматические пряности, используемые для запаха, например, ваниль, касается Терез. Алоэ, календула, мята, щавель — это все ее растения.

Если ваши друзья-Весы полюбят экзотических животных, то их животные — это ящерицы, змеи и другие небольшие рептилии, голуби, совы и певчие птицы. Змеи ассоциируются с мудростью. Интересно, что для ацтеков покровитель Терез Венера была одним из символов огненной змеи Куетзалкоатль. Согласно Вельске мифом сова сделана из цветов, а голуби и певчие птицы связаны с любовью. Конечно, перед таким подарком следует хорошенько посоветоваться с друзьями, чтобы хищное животное не случилась сюрпризом.

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