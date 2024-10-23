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Владельцам нужно развитие, а Козорогам следует быть бережливыми: гороскоп по картам Таро на 23 октября 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 октября 2024 г. рассказывает, что Овны должны наслаждаться плодами своего труда, а Стрельцы — смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 октября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позвольте себе слабости. На работе вы успешно реализуете проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит ссориться из-за глупостей. В любви не следует искать причин для скандалов. В движении по карьерной лестнице лучше переждать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Иногда вы сами создаете себе проблемы. В отношениях будет сложно. А на работе не беритесь за несколько проектов сразу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Перед вами открываются значительные перспективы. На работе энергично работайте, а в отношениях ищите достойного партнера.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Умеренность"

Хватит переливать из пустого в пустое. На работе стоит задуматься о своей роли, а в отношениях – найти баланс.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Ожидайте испытаний. В отношениях вы закрываете глаза на проблемы. На работе вам может быть больно.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. А ваши чувства обидят. На работе ищите гармонию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация улучшится. На работе работайте в этом же духе и дальше. В отношениях не забывайте о гармонии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Смело двигайтесь вперед. В любви покажите, что вы – достойный вариант. На работе следует убедиться в своем результате.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Скупость вам не подходит. Но на работе следует быть бережливыми. В отношениях избегайте напрасных трат.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. На работе посвятите день развитию. В отношениях поймите, чего вы хотите.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Будьте готовы принять ответственность за свои поступки. В отношениях может быть больно. А на работе ждите испытаний.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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