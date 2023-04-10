Во время затмения в апреле возможна техногенная катастрофа на АЭС — прогноз астролога

Известный астролог предвидит угрожающие события в период 20 апреля, но после этого ситуация для Украины изменится к лучшему.

В этом месяце произойдет ужасное кольцевое солнечное затмение, приходящееся на день рождения Гитлера, 20 апреля. Ничего хорошего эта дата не предвещает.

Об этом предупредил астролог Влад Росс в интервью УНИАН.

По его словам, в Украине затемнение принесет опасность, прежде всего, для Запорожской АЭС. "Если будет какая-нибудь техногенная катастрофа, то она будет именно там", — подчеркнул он.

В то же время составитель гороскопов предполагает, что после этого наступит переломный период для Украины — все изменится к лучшему, в том числе и на фронте.

“Ретроградный Меркурий покажет нам, что пришло время отвоевывать все наши территории и забирать все земли обратно. В 20-х числах месяца мы увидим первые колокольчики нашей победы. В Москву полетят 200-300 дронов”, — предсказывает астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что после дня рождения Гитлера (20 апреля) у Украины есть все шансы "уничтожить этот московский голый фашизм".

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