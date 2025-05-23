Руны / © ТСН.ua

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Руны — это не просто символы, вырезанные на камне. Это образы энергии, заложенные в самую структуру Вселенной. Каждая руна — как живой ключ к определенному состоянию, переходному моменту или точке выбора. 23 мая – день, когда важно не спешить с решениями, а сначала почувствовать, что именно подсказывает вам интуиция. Руны поддерживают тех, кто готов слушать не только логику, но сердце.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Турисаз"

Не торопитесь действовать сгоряча. Перед вами ситуация, требующая анализа. Возможна провокация или конфликт, который следует разрешить через осознание, а не силу.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Манназ"

Обратите внимание на общение. Ваше окружение сегодня – зеркало вас самих. Если вы хотите изменения, начните с того, как вы взаимодействуете с другими.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Соулу"

Это день ясности и проявления. Вы можете сделать смелый шаг – вас увидят и услышат. Главное – оставайтесь искренними, тогда ваш свет будет лечить, а не обжигать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: "Ингуз"

Рождается что-то новое — внутри или снаружи. Это не время завершения, а время начала.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Эйваз"

Вас могут бросать от крайности к крайности. Однако эта руна говорит о глубине: за поверхностными колебаниями настоящая стабильность. Ищите сопротивление в себе.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Беркано"

День для заботы и восстановления Возможно, вам следует замедлиться, побыть дома или на природе.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Феха"

Финансовые или ресурсные вопросы выйдут на первый план. Задайте себе вопрос: чем вы действительно богаты? И куда направляете свою энергию?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Догаз"

Переход. Это может быть ментальный "переворот", новое решение или смена приоритетов. Вы входите в новую фазу – не держитесь за то, что уже утратило актуальность.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Гебо"

Все, что вы даете, возвращается. День партнерства, взаимодействия, равноценного обмена. Если кто-то забирает больше, чем дает, самое время перераспределить баланс.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Наутиз"

Давление или задержка может показаться вызовом. Но эта руна просит не ломать, а понимать. Что именно вас сдерживает? И не защищает ли вас это ограничение?

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Ансуз"

День открытия через слово. Возможен важный разговор, неожиданная новость или внутренний диалог, который все прояснит. Не бойтесь выражаться честно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Пертро"

Неизвестное сегодня сильнее известного. Интуиция ведет вас по правильному пути, даже если разум не понимает почему. Доверяйте внутреннему шепоту – он не обманывает.

23 мая – день, когда руны не приказывают, а намекают. Они не кричат, а нашептывают те решения, которые зреют уже давно. Если вы замедлитесь и прислушаетесь – можете услышать свою истину. Все, что нужно, уже есть у вас.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.