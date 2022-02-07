Водолеи-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Водолеи-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Водолеи постоянно хотят быть разными.

Люди, рожденные под знаком Водолея, очень дружелюбны, они любят делить все в своей жизни с друзьями. Знак Водолея – лучший для дружбы. Родившиеся под этим знаком зодиака пойдут с вами в огонь и воду.

Водолеи-друзья: ключевые качества характера

В символе Водолея волны символизируют соединение интуиции и разума человеческого существа.

Водолеи очень настроены на общественное сознание, он прекрасно осознает, что мир нуждается в переменах. Можно даже сказать, что без Водолея не было бы эволюции.

Однако в то же время Водолеи очень серьезно относятся к своим капризам, поэтому часто оказываются в ловушке эксцентричности. Другой крайностью является то, что Водолеи хотят перемен, которые могут уничтожить все вокруг.

Водолеи-друзья: лучшие подарки на день рождения

Выбирая подарок для Водолея, вам придется серьезно напрячь воображение. Им нужно все эксклюзивное и уникальное, доставят радость техника и электрические приборы. Подойдут также подарки, требующие умственного напряжения, например, настольные игры и головоломки.

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Водолеи любят проводить ас с друзьями, а это значит, что они оценят карты или шахматы, в которые они могут поиграть после ужина.

Также вашему другу Водолею понравятся технические новинки для дома или офиса.

Водолеи постоянно хотят быть разными, поэтому предпочтут получить в подарок что-то новое. По сути, даже не важно, что вы подарите, но самое главное – чтобы это была последняя модель.

Водолеи-друзья: чем следует заняться вместе

Водолеи любят покупать новые вещи, в том числе новую одежду, поэтому если вы оторвете подругу-Водолея от шопинга в интернете, то она с радостью пройдется с вами по фешенебельным бутикам. Водолеи всегда следят за модой и знают, какие цвета носят в этом сезоне. Поэтому друг-Водолей – идеальный спутник для похода по магазинам, особенно, если вам нужно выбрать одежду для свидания. Он не измучится и не бросит вас, пока вы не найдете то, что искали.

Водолеи, как уже говорилось выше, любят новые технологии, поэтому долгое время они проводят дома, в одиночестве с компьютером. Они могут часами сидеть в интернете, поэтому будут рады, если вы дадите им продиагностировать и привести в порядок. А если они попадут с вами в магазин, то приобретут что-нибудь для своего любимого компьютера.

Поскольку Водолеи открыты для всего нового, они с радостью попробуют любой новый вид спорта, в том числе и самый экзотический. Это им доставит значительную радость. А может быть, ваш друг-Водолей подвигнет вас на то, чтобы вместе записаться в секцию танцев, чтобы его глупая энергия должна была куда деваться.

Также Водолеи любят читать фантастику и фэнтези. Им доставит удовольствие просмотр фантастических фильмов, поэтому приготовьтесь к совместному походу в кино. Также Водолеям нравится разгадывать головоломки, поэтому лучшая книга для них – это фантастический детектив.

К тому же Водолеи любят людей, посвящающих себя благотворительности. Поэтому вместе с такими людьми Водолеи искусно устраивают меры по сбору средств. Также Водолеям нужно всегда быть на связи.

Также для Водолеев важно, чтобы вы были счастливы, потому что он с радостью будет делать то, что вы ему предложите, или пойдет туда, куда вы их пригласите.

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