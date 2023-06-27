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Водолей ожидают испытания, а Рыбам нужно прислушаться к интуиции: гороскоп по картам Таро на 27 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Водолей ожидают испытания, а Рыбам нужно прислушаться к интуиции: гороскоп по картам Таро на 27 июня 2023 года

Карты Таро позволяют помогать себе.

Карты Таро помогают стать лучшей версией себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 июня 2023 года рассказывает, что Скорпионам следует идти на компромисс, а Девам следует действовать, но не торопясь.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В отношениях перестаньте ссориться. На работе задумайтесь, рационально ли вы используете средства.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. Рабочие процессы сегодня будут успешными. А в отношениях отправляйтесь на удачное свидание.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе – впереди испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Ищите единомышленников. На работе найдите друзей. В отношениях не забывайте о друзьях.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победа. В отношениях выходите на новый уровень. В рабочих вопросах ситуация улучшается.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Делайте шаги, но маленькие. В отношениях не надейтесь на большое развитие. На работе просите о повышении.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Воспользуйтесь вашим умом лучше. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе смело продвигайтесь вперед.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Надо идти на компромисс. В отношениях нужно доверять друг другу. На работе следует расслабиться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король пентаклей"

Нужно больше профессионализма. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрых людей. На работе необходимо усилить свои усилия.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж пентаклей"

Надо не бояться рисковать. На работе предлагайте новые идеи. В отношениях пройдите проверку денежными средствами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В любви может быть больно. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях работайте над чувствами. На работе прислушивайтесь к интуиции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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