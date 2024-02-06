Водолеям лучше отправиться в путешествие, а Козорогам – добавить огня в любви: гороскоп по картам Таро на 6 февраля 2024 года

Карты Таро помогают лучше понять ситуацию.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 февраля 2024 года рассказывает, что Львам помогает судьба, а Девам следует быть осторожным.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 февраля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе двигайтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В любви будьте открыты. На работе ищите новые возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Проявите силу. В отношениях пройдите проверку на жажду денег. На работе ищите хороший финансовый результат.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы добились успеха. В отношениях позвольте себя немного вести. На работе попробуйте что-нибудь новое.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Солнце"
Вам помогает судьба. В любви доверяйте партнеру. На работе не бойтесь делать первый шаг.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Будьте осторожны. Вас могут оскорбить в отношениях. На работе остерегайтесь врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не перегружайте себя. В отношениях разделяйте трудные моменты на двоих. В движении по карьерной лестнице будет трудно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Прислушайтесь к советам. В любви прибавьте огня. На работе следует задуматься над новым проектом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Пора задуматься над финансовым накоплением. В отношениях действуйте активнее. На работе следует создать четкий план действий.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви прибавьте огня. В движении по карьерной лестнице не время для остановок.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Пора поехать куда-то, чтобы "освежить" голову. В отношениях следует отправиться в путешествие. А на работе ждите новых поездок.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В любви расскажите партнеру и партнерше о том, что вы хотите. А на работе нужно копить.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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