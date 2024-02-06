Водолеям лучше отправиться в путешествие, а Козорогам – добавить огня в любви: гороскоп по картам Таро на 6 февраля 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 февраля 2024 года рассказывает, что Львам помогает судьба, а Девам следует быть осторожным.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 февраля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В любви будьте открыты. На работе ищите новые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Проявите силу. В отношениях пройдите проверку на жажду денег. На работе ищите хороший финансовый результат.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились успеха. В отношениях позвольте себя немного вести. На работе попробуйте что-нибудь новое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Солнце"

Вам помогает судьба. В любви доверяйте партнеру. На работе не бойтесь делать первый шаг.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Будьте осторожны. Вас могут оскорбить в отношениях. На работе остерегайтесь врагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не перегружайте себя. В отношениях разделяйте трудные моменты на двоих. В движении по карьерной лестнице будет трудно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король жезлов"

Прислушайтесь к советам. В любви прибавьте огня. На работе следует задуматься над новым проектом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Пора задуматься над финансовым накоплением. В отношениях действуйте активнее. На работе следует создать четкий план действий.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви прибавьте огня. В движении по карьерной лестнице не время для остановок.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Пора поехать куда-то, чтобы "освежить" голову. В отношениях следует отправиться в путешествие. А на работе ждите новых поездок.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. В любви расскажите партнеру и партнерше о том, что вы хотите. А на работе нужно копить.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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