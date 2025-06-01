Руны / © ТСН

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В древности руны служили не только средством письма, но и мощным инструментом пророческих практик. Их вырезали на камне, дереве или металле, доверяя каждому символу сакральную силу. Сегодня, 1 июня 2025 года , мы обращаемся к руническому оракулу, чтобы заглянуть в потоки энергии, касающиеся каждого из знаков зодиака. Руна дня для каждого знака открывает подсказки — не только о событиях, но и о внутреннем состоянии.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна: «Соулу»

Это день внутреннего огня, когда стоит довериться своему энтузиазму.

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Телец (20.04 – 20.05)

Руна: «Гебо»

Обмен энергиями, подарками или поддержкой станет ключом. Не держите все в себе – день для партнерства и благодарности.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Руна: «Ансуз»

Знак силы слова. Обращайте внимание на сообщения, разговоры, мнения. То, что скажете сегодня, имеет более глубокое влияние, чем кажется.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна: «Лагуз»

Вода чувств сегодня особенно глубока. Интуиция – ваш главный союзник. Прислушивайтесь к себе и не сопротивляйтесь эмоциям.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна: "Тейваз"

День смелых решений и четких целей. Ваша сила – в действиях. Пора проявить лидерство и взять ответственность.

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Дева (23.08 – 22.09)

Руна: «Йера»

Циклы завершения и начала. Вы пожинаете плоды предыдущих действий. Не спешите – изменения уже на подходе, и они будут естественными.

Весы (23.09 – 22.10)

Руна: «Наутиз»

Может возникнуть чувство задержки или ограничения. Важно увидеть в этом не помеху, а напоминание о собственных нуждах.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Руна: "Пердро"

Тайны и неожиданные повороты. Не все сегодня следует объяснять логикой. Доверьтесь игре Судьбы — она вас ведет.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Руна: «Евоз»

День путешествий – внутренних или внешних. Вы двигаетесь вперед, даже если изменения кажутся невидимыми.

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Козерог (22.12 – 19.01)

Руна: «Иса»

Остановка. Не стоит сегодня торопить события. День для стабилизации, наблюдения и охлаждения эмоций.

Водолей (20.01 – 18.02)

Руна: «Манназ»

Сила в людях. Не изолируйтесь, ищите поддержку среди единомышленников. Ваше "я" раскрывается через "мы".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Руна: «Беркано»

Попечительство, мягкость, восстановление. Добрый день для заботы о себе и близких. Рост начинается с принятия.

Руны указывают, что 1 июня будет днем переходов – от хаоса к ясности, от сдерживания к действию, от одиночества к связи. Примите послание символов – и день откроет для вас больше, чем кажется на первый взгляд.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .