- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 2 мин
Водолеям не стоит изолироваться, а Рыбам следует позаботиться о себе: астрологический прогноз на рунах на 1 июня 2025 года
Рунический прогноз на 1 июня 2025: как древние символы помогают распознать направление.
В древности руны служили не только средством письма, но и мощным инструментом пророческих практик. Их вырезали на камне, дереве или металле, доверяя каждому символу сакральную силу. Сегодня, 1 июня 2025 года , мы обращаемся к руническому оракулу, чтобы заглянуть в потоки энергии, касающиеся каждого из знаков зодиака. Руна дня для каждого знака открывает подсказки — не только о событиях, но и о внутреннем состоянии.
Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.
Овен (21.03 – 19.04)
Руна: «Соулу»
Это день внутреннего огня, когда стоит довериться своему энтузиазму.
Телец (20.04 – 20.05)
Руна: «Гебо»
Обмен энергиями, подарками или поддержкой станет ключом. Не держите все в себе – день для партнерства и благодарности.
Близнецы (21.05 – 20.06)
Руна: «Ансуз»
Знак силы слова. Обращайте внимание на сообщения, разговоры, мнения. То, что скажете сегодня, имеет более глубокое влияние, чем кажется.
Рак (21.06 – 22.07)
Руна: «Лагуз»
Вода чувств сегодня особенно глубока. Интуиция – ваш главный союзник. Прислушивайтесь к себе и не сопротивляйтесь эмоциям.
Лев (23.07 – 22.08)
Руна: "Тейваз"
День смелых решений и четких целей. Ваша сила – в действиях. Пора проявить лидерство и взять ответственность.
Дева (23.08 – 22.09)
Руна: «Йера»
Циклы завершения и начала. Вы пожинаете плоды предыдущих действий. Не спешите – изменения уже на подходе, и они будут естественными.
Весы (23.09 – 22.10)
Руна: «Наутиз»
Может возникнуть чувство задержки или ограничения. Важно увидеть в этом не помеху, а напоминание о собственных нуждах.
Скорпион (23.10 – 21.11)
Руна: "Пердро"
Тайны и неожиданные повороты. Не все сегодня следует объяснять логикой. Доверьтесь игре Судьбы — она вас ведет.
Стрелец (22.11 – 21.12)
Руна: «Евоз»
День путешествий – внутренних или внешних. Вы двигаетесь вперед, даже если изменения кажутся невидимыми.
Козерог (22.12 – 19.01)
Руна: «Иса»
Остановка. Не стоит сегодня торопить события. День для стабилизации, наблюдения и охлаждения эмоций.
Водолей (20.01 – 18.02)
Руна: «Манназ»
Сила в людях. Не изолируйтесь, ищите поддержку среди единомышленников. Ваше "я" раскрывается через "мы".
Рыбы (19.02 – 20.03)
Руна: «Беркано»
Попечительство, мягкость, восстановление. Добрый день для заботы о себе и близких. Рост начинается с принятия.
Руны указывают, что 1 июня будет днем переходов – от хаоса к ясности, от сдерживания к действию, от одиночества к связи. Примите послание символов – и день откроет для вас больше, чем кажется на первый взгляд.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .