Водолеям нужно доверять эмоциям, а Девы могут смело отправляться вперед: гороскоп по картам Таро на 2 июня 2023 года

Карты Таро позволяют взглянуть на ситуацию со стороны.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 июня 2023 года рассказывает, что Ракам следует действовать благоразумно, а Девам – смело отправляться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 июня 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Открытое сердце. В отношениях доверяйте партнеру. В рабочих вопросах повинуйтесь подсказкам интуиции.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В любви действуйте смело. А на работе вас будет сопровождать успех.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В любви не стоит спорить. А на работе не тратьте вашу энергию зря.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Справедливость"
К вам будут относиться так, как вы относитесь к другим. В любви поступайте справедливо. А на работе лучше отдохнуть.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка пентаклов"
Скупой платит дважды. В отношениях будьте бережливы, но не слишком. В рабочих вопросах не открывайте свои тайны.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Смело отправляйтесь вперед, но смотрите под ноги. В отношениях доверяйте друг другу. А на работе следует начать что-то новое.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Все складывается просто здорово. Ожидайте апофеоза отношений и новых финансовых достижений.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения договоров. В отношениях перейдите на новый уровень. Что касается работы, то ожидайте подписания важных документов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Двигайтесь навстречу своему счастью. Раскройтесь в отношениях. Действуйте решительно во время движения по карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж пентаклей"
Немножко добавьте активности. В отношениях начните обожать вторую половинку. В рабочих вопросах задумайтесь над финансовым аспектом.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король кубков"
Доверяйте эмоциям. В любви прислушивайтесь к совету старшего мужчины. Что касается работы, то стоит немного отдохнуть.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешенный"
Ожидайте перемен, которые увлекут и работу, и отношения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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