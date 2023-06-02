Водолеям нужно доверять эмоциям, а Девы могут смело отправляться вперед: гороскоп по картам Таро на 2 июня 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 июня 2023 года рассказывает, что Ракам следует действовать благоразумно, а Девам – смело отправляться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 июня 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Открытое сердце. В отношениях доверяйте партнеру. В рабочих вопросах повинуйтесь подсказкам интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В любви действуйте смело. А на работе вас будет сопровождать успех.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В любви не стоит спорить. А на работе не тратьте вашу энергию зря.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Справедливость"

К вам будут относиться так, как вы относитесь к другим. В любви поступайте справедливо. А на работе лучше отдохнуть.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка пентаклов"

Скупой платит дважды. В отношениях будьте бережливы, но не слишком. В рабочих вопросах не открывайте свои тайны.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Дурак"

Смело отправляйтесь вперед, но смотрите под ноги. В отношениях доверяйте друг другу. А на работе следует начать что-то новое.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все складывается просто здорово. Ожидайте апофеоза отношений и новых финансовых достижений.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения договоров. В отношениях перейдите на новый уровень. Что касается работы, то ожидайте подписания важных документов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Двигайтесь навстречу своему счастью. Раскройтесь в отношениях. Действуйте решительно во время движения по карьерной лестнице.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж пентаклей"

Немножко добавьте активности. В отношениях начните обожать вторую половинку. В рабочих вопросах задумайтесь над финансовым аспектом.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король кубков"

Доверяйте эмоциям. В любви прислушивайтесь к совету старшего мужчины. Что касается работы, то стоит немного отдохнуть.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Ожидайте перемен, которые увлекут и работу, и отношения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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