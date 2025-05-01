Водолеям нужно движение, а Весам равновесие: астрологический прогноз на 1 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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1 мая 2025 года, в день мощной трансформации – Вальпургиевой ночи – руны открывают не только направление движения, но и внутреннюю суть испытаний. Это время для очищения, магии, решительности и перехода к новому этапу. Пророчащие руны каждому знаку зодиака – читайте дальше.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля) - руна "Тейваз"

Сегодня вам нужно действовать с честью и прямотой. Руна воина "Тейваз" требует смелых, но справедливых решений. Не избегайте конфликтов – решайте их достойно.

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Телец (20 апреля - 20 мая) - руна "Феху"

Материальные дела выйдут на первый план. "Феху" - руна изобилия - указывает на доходы, но напоминает: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Идеальное время для щедрых поступков.

Близнецы (21 мая - 20 июня) - руна "Ансуз"

Коммуникация сегодня решает все. Руна "Ансуз" активирует силу слова – говорите искренне, не манипулируйте – и вас услышат. Избегайте сплетен.

Рак (21 июня - 22 июля) - руна "Наутиз"

Наутиз предупреждает: придет испытание, которое научит терпению. Не сопротивляйтесь обстоятельствам, а ищите в них более глубокий смысл — именно из-за ограничений приходит рост.

Лев (23 июля - 22 августа) - руна "Соулу"

Руна солнца призывает вас к решительным действиям. «Соулу» дарит энергию и веру в себя – главное не ждать, а начать прямо сейчас. Время большой победы.

Дева (23 августа - 22 сентября) - руна "Ера"

Этот день напоминает, что то, что вы посеяли, уже прорастает. "Эра" - руна циклов и плодов - показывает, что ваши усилия не были напрасны. Ожидайте приятный результат.

Весы (23 сентября - 22 октября) - руна "Гебо"

Сегодня время равновесия и обмена. Руна “Гебо” символизирует союз как деловой, так и романтический. Важно действовать честно и без скрытых мотивов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) - руна "Хагалаз"

День неожиданностей. "Хагалаз" - руна бури - предупреждает о возможных конфликтах или изломах привычных структур. Не бойтесь хаоса – он очищает и обновляет.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - руна "Эйваз"

Сегодня важно не гнаться за скорыми результатами. “Эйваз” - руна внутренней силы - советует углубиться в себя и найти опору в стабильности. Не спешите – все идет своим путем.

Козерог (22 декабря - 19 января) - руна "Кеназ"

Руна огня "Кеназ" указывает на озарение. Вы получите подсказку, решение или вдохновение. День, когда легко творить, планировать, учиться.

Водолей (20 января - 18 февраля) - руна "Райдо"

Вам нужно движение – физическое или внутреннее. "Райдо" - руна дороги - поддерживает путешествия, перемены, переговоры. Не сидите на месте.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - руна "Иса"

Иса говорит об остановке. День для размышлений, паузы, перезагрузки. Не заставляйте события двигаться – позвольте им созреть естественно.

Помните: руны не прочат фатальность, а показывают возможности. В день Вальпургиевой ночи 1 мая прислушайтесь к себе и дайте себе разрешение на перемены.

Предоставляем, раньше мы писали мистический прогноз на 28 апреля – 4 мая 2025 года , из которого можно узнать, что же предвещают нам руны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.