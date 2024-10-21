Водолеям нужно разобраться с эмоциями, а Стрельцам нужна страсть: гороскоп по картам Таро на 21 октября 2024 года

Карты Таро позволяют посмотреть на ситуацию под другим углом зрения
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 октября 2024 года рассказывает, что Рыбам нужно искать баланс, а Стрельцам – добавить страсти.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 декабря 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Ситуация в вашей жизни улучшается. В отношениях добавьте доверия. На работе обдумайте план дальнейших действий.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка кубков"
Доверяйте прошлому, однако смотрите в будущее. На работе найдите достойных единомышленников. А в любви не забывайте о дружбе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – очередные победы. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе смело двигайтесь вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Луна"
Работайте со своими комплексами. На работе избегайте своих страхов. На работе посмотрите в глаза испытанием.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед. В отношениях ждите перемен. На работе избегайте сотрудничества с врагами.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева мечей"
Ум – вот ваше основное оружие. Смело им пользуйтесь. На работе пробирайте себе дорогу своими знаниями.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Башня"
Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях поразмышляйте над их последствиями. На работе задумайтесь о запасном варианте.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Вам везет. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе запланируйте новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз жезлов"
Добавьте страсти во все сферы жизни. На работе не стесняйтесь проявлять энергичность. В отношениях пора заняться страстным сексом.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди – что-то новое и неизведанное. На работе не бойтесь делать первый шаг. В любви не стоит останавливаться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева кубков"
Пора разобраться с собственными эмоциями. В отношениях следует обсудить ситуацию, сложившуюся с партнером или партнершей. На работе ищите верных коллег.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Сила"
Ищите баланс и гармонию. В отношениях выходите на новый уровень. А на работе положите начало новому.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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