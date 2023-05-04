Водолеям следует действовать справедливо, а Козерогам доверять чувствам: гороскоп по картам Таро на 4 мая 2023 года.

Карты Таро помогают осознавать наши поступки.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 мая 2023 года рассказывает, что Рыбам следует соблюдать осторожность в отношениях, а Водолеям следует действовать справедливо.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Следует затянуть пояса. В отношениях возможна эмоциональная нужда. Что касается финансов, то следует не разбрасываться деньгами.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка кубков"
Вы отказываетесь от того, что вам предлагают. Возможно, следует пересмотреть свое отношение к ситуации. В любви вы начали удаляться от партнера или партнерши. Что касается средств, попробуйте начать их накапливать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Настало время удовольствия. В любви радуйтесь тем, что имеете. Что касается финансов, то в скором времени вас ожидает успех.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева пентаклей"
Успех – в ваших руках. Наслаждайтесь отношениями. В рабочих вопросах прислушивайтесь к совету мудрой женщины.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Возможны потери, поэтому следует напрячься. В отношениях остерегайтесь измены. На работе возможны происки.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и получите вознаграждение. Над отношениями тоже не помешает поработать. Что касается финансов, то вы получите благодарность за свой труд.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Раньше, когда в расписании выпадала эта карта, то переставали гадать. Вас ждет счастье. В отношениях ожидайте счастливого безумия. Что касается движения по карьерной лестнице, то все должно сложиться лучше.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Иерофант"
Хороший день для заключения сделок. В любви возможен выход на "новый уровень". Что касается работы, то сегодня нужно удачно налаживать отношения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Вы оседлали лошадь успеха. Отношения должны пройти тест на финансовую целесообразность. Ситуация в карьере начнет налаживаться.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король кубков"
Доверьтесь вашим чувствам. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. Что касается финансов, то следует рискнуть и довериться интуиции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Старшний суд"
Действуйте справедливо, потому что вас может ожидать расплата за ваши недостойные поступки. В любви помните о законе бумеранга. Что касается средств, то следует отдать долги и не накапливать новые.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дурак"
Попробуйте новые проекты, но смотрите под ноги. в любви подвергнитесь новому порыву, но будьте осмотрительны. В ситуациях с финансами не дайте сделать из себя глупца.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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