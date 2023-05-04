Водолеям следует действовать справедливо, а Козерогам доверять чувствам: гороскоп по картам Таро на 4 мая 2023 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 мая 2023 года рассказывает, что Рыбам следует соблюдать осторожность в отношениях, а Водолеям следует действовать справедливо.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Следует затянуть пояса. В отношениях возможна эмоциональная нужда. Что касается финансов, то следует не разбрасываться деньгами.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка кубков"

Вы отказываетесь от того, что вам предлагают. Возможно, следует пересмотреть свое отношение к ситуации. В любви вы начали удаляться от партнера или партнерши. Что касается средств, попробуйте начать их накапливать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Настало время удовольствия. В любви радуйтесь тем, что имеете. Что касается финансов, то в скором времени вас ожидает успех.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Успех – в ваших руках. Наслаждайтесь отношениями. В рабочих вопросах прислушивайтесь к совету мудрой женщины.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Возможны потери, поэтому следует напрячься. В отношениях остерегайтесь измены. На работе возможны происки.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и получите вознаграждение. Над отношениями тоже не помешает поработать. Что касается финансов, то вы получите благодарность за свой труд.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Раньше, когда в расписании выпадала эта карта, то переставали гадать. Вас ждет счастье. В отношениях ожидайте счастливого безумия. Что касается движения по карьерной лестнице, то все должно сложиться лучше.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения сделок. В любви возможен выход на "новый уровень". Что касается работы, то сегодня нужно удачно налаживать отношения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Вы оседлали лошадь успеха. Отношения должны пройти тест на финансовую целесообразность. Ситуация в карьере начнет налаживаться.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король кубков"

Доверьтесь вашим чувствам. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. Что касается финансов, то следует рискнуть и довериться интуиции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Старшний суд"

Действуйте справедливо, потому что вас может ожидать расплата за ваши недостойные поступки. В любви помните о законе бумеранга. Что касается средств, то следует отдать долги и не накапливать новые.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Попробуйте новые проекты, но смотрите под ноги. в любви подвергнитесь новому порыву, но будьте осмотрительны. В ситуациях с финансами не дайте сделать из себя глупца.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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