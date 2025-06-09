Водолеям следует открыться сотрудничества, а Весы ожидают душевные разговоры: рунический гороскоп на 9 июня 2025 года.

Руны / © ТСН

Реклама

Руны – это древние скандинавские символы силы, сохраняющие в себе глубокую мудрость. Каждый из них говорит с нами на языке знаков, интуиции и тонких энергий. В день, когда Юпитер начинает новый ритм в Раке, руны открывают эмоциональное пространство - пора обратить внимание на внутреннее, на связь с собой, родными и глубинными мечтами. Это день, когда следует довериться чутью, а не шуму.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня - "Эйваз"

Пора сосредоточиться. Вокруг могут бурлить события, и ваша миссия — оставаться устойчивой. Внутренний стержень поможет пройти через сомнения и сохранить фокус на том, что действительно важно.

Реклама

Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня — «Феху»

Силы направлены на материальное – финансы, ресурсы, личные достижения. Успешным будет то, что он имеет практический смысл. В то же время, стоит вспомнить: то, что мы имеем, — не всегда то, что нас питает.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня - "Ансуз"

Коммуникация – ключ. Сегодня важно говорить честно, слушать внимательно и не пренебрегать мелкими знаками. Слова, произнесенные с уважением, могут изменить атмосферу вокруг вас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня - "Лагуз"

Светлая, глубокая энергия, ведущая вас через ощущения. Вместо рационального – путь сердца. Чувствительность становится вашим проводником. Если что-то вызывает сомнение – оно вам не подходит.

Лев (23 июля – 23 августа)

Руна дня - «Совело»

Солнце внутри вас пылает ярко. День приносит вдохновение, желание действовать и быть на виду.

Реклама

Дева (24 августа – 23 сентября)

Руна дня - "Пертро"

Неизвестное сегодня может быть благословением. Случайности не случайны – даже незначительная ситуация может оказаться подсказкой. Примите день с открытостью, не все поддается контролю.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Руна дня - "Гебо"

Все, что основано на взаимности, — своевременно. Партнерство, поддержка, дарование – это не потеря, а обмен. День благоприятен для совместных решений, искренних жестов и душевных разговоров.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Руна дня - "Иса"

Пауза. Стихание. Статика. Иногда лучше не толкать дверь – она откроется тогда, когда время. Спокойствие позволит увидеть детали, которые в движении остаются незаметными.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Руна дня — «Турисаз»

Не все следует брать с разгона. Сегодня полезно остановиться перед действием и посмотреть мотивы. То, что кажется простым, может иметь скрытые шипы. Бдительность – не страх, а мудрость.

Реклама

Козорог (22 декабря – 20 января)

Руна дня – «Ингуз»

Рождается что-то новое – внутри или снаружи. Добрый день для начала, для тихого «да» новому этапу, и с ней – рост, созревание, прорыв.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Руна дня - "Манназ"

День открыт для сотрудничества. Люди рядом – не случайны. Взаимодействие, идеи, общие проекты имеют шанс дать результат. Ваша открытость – как магнит для правильных встреч.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня - "Лагуз"

Интуиция – друг и советчик. Если мир кажется слишком громким — окунитесь в тишину. Она скажет больше. Внутренний поток сейчас ведет к гармонии – доверьтесь ему.

День 9 июня – это пространство внутренней мудрости, медленных решений и глубоких сигналов. Мир говорит не только вслух — пора услышать его шепот.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.