Водолеям следует прислушаться к интуиции, а Рыбам – взять паузу: гороскоп по картам Таро на 4 октября 2023 года

Карты Таро придают осознанности.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 октября 2023 г. рассказывает, что у Тельцов скрытое может стать явным, а Близнецов ожидают победы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Дьявол"
Впереди – немало соблазнов. Только вы знаете, стоит им поддаться в отношениях и в движении по карьерной лестнице.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви следует поработать над собственными комплексами. А в рабочих вопросах ищите скрытые мотивы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вас ждут многочисленные победы. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе действуйте активнее.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Откройте ваше сердце. В отношениях вас ждут новые приключения. А по рабочим делам прислушайтесь к интуиции.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Следует найти баланс. В любви уравновесьте сердце и разум. А на работе пора начать новый проект.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не перегружайте себя. В отношениях будет тяжело, а на работе не делайте что-то вместо других людей.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам: они помогут вам и на работе и в любовных отношениях.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка мечей"
Осторожно вам могут разбить сердце. В любви будет больно. А на работе не показывайте свои эмоции.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что нужно делать, но противитесь этому. В отношениях ждите новых испытаний. А на работе остерегайтесь подлых людей.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. В отношениях не стоит ссориться. Действуйте осторожно на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к внутренней мудрости. В отношениях прислушивайтесь к интуиции, а в решении рабочих вопросов – к голосу сердца.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Отшельник"
Сейчас время для уединения. В отношениях следует взять паузу, а на работе – отгул или отпуск.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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