Водолеям следует прислушаться к интуиции, а Рыбам – взять паузу: гороскоп по картам Таро на 4 октября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 октября 2023 г. рассказывает, что у Тельцов скрытое может стать явным, а Близнецов ожидают победы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – немало соблазнов. Только вы знаете, стоит им поддаться в отношениях и в движении по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви следует поработать над собственными комплексами. А в рабочих вопросах ищите скрытые мотивы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вас ждут многочисленные победы. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе действуйте активнее.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях вас ждут новые приключения. А по рабочим делам прислушайтесь к интуиции.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Следует найти баланс. В любви уравновесьте сердце и разум. А на работе пора начать новый проект.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не перегружайте себя. В отношениях будет тяжело, а на работе не делайте что-то вместо других людей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам: они помогут вам и на работе и в любовных отношениях.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка мечей"

Осторожно вам могут разбить сердце. В любви будет больно. А на работе не показывайте свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но противитесь этому. В отношениях ждите новых испытаний. А на работе остерегайтесь подлых людей.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. В отношениях не стоит ссориться. Действуйте осторожно на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к внутренней мудрости. В отношениях прислушивайтесь к интуиции, а в решении рабочих вопросов – к голосу сердца.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Отшельник"

Сейчас время для уединения. В отношениях следует взять паузу, а на работе – отгул или отпуск.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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