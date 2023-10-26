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Водолеям следует работать над идеями, а Козорогам двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 26 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Водолеям следует работать над идеями, а Козорогам двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 26 октября 2023 года

Карты Таро позволяют улучшить свою жизнь

Карты Таро помогают раскрыть свой потенциал.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 октября 2023 г. рассказывает, что Рыбам нужно искать опору на работе, а Львов могут оскорбить.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите тех, кто вас поддержит. В отношениях не забывайте о дружеских эмоциях. На работе запланируйте дальнейшее развитие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйву. На работе действуйте активнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – основное ваше оружие. В отношениях не забывайте о боли. На работе проявите профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Прыгайте в страсть. В любви отважьтесь на большее. На работе не скрывайте чувства.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут оскорбить. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе попытайтесь защитить свою позицию.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы загоняете себя в пределы. В любви лишние эмоции вам будут мешать. На работе поступайте так, чтобы не создавать себе проблем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В любви проявите характер. А на работе – профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте и получите результат. В отношениях проявите благодарность. А движении по карьерной лестнице смело преодолевайте вызовы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви больше доверяйте партнеру. Надейтесь на лучшее на работе.

КОЗЕРОГ(23 декабря-20 января)

Карта дня "Король пентаклей"

Можете достичь того, чего хотите — главное — приложить усилия. Двигайтесь вперед в отношениях. На работе следует выбрать цель для развития.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте над вашими идеями. В любви действуйте активнее. На работе работайте изо всех сил.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка мечей"

Не чувствуйте себя обворованными. В любви вам могут совершить больно. Ищите больше опоры на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
8209
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