Водолеям следует тщательно проверять документы, а Козерогам открыть свое сердце: гороскоп по картам Таро на 10 октября 2023 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 октября 2023 г. рассказывает, что Весам могут разбить сердце, а Близнецам следует проявить профессионализм.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях действуйте активно. На работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройтесь ваше сердце. В любви отважьтесь на нежность. А в движении по карьерной лестнице добавьте скорости.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – важная составляющая успеха. В отношениях попробуйте действовать вместе. На работе проявите профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не стоит унывать по тому, что вы не можете получить. В любви работайте над целью ваших отношений вместе. На работе не закапывайте свой талант в землю.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король мечей"

Будьте разумны. В отношениях не закрывайте ваше сердце. На работе будьте активны.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Работайте достойно. В отношениях можно расслабиться. На работе следует надеяться на лучшее.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В любви вам могут разбить сердце. А на работе следует соблюдать осторожность.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не следует создавать себе проблемы. В отношениях будет тяжело. А на работе ищите улучшения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ожидайте чего-нибудь лучшего. В любви найдите баланс. На работе следует начать новый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж кубков"

Следует открыть сердце. В отношениях добавьте драйву. На работе воспользуйтесь интуицией.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Пора строить мосты. В отношениях следует выйти на новый уровень. На работе тщательно проверяйте документы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви двигайтесь друг к другу. На работе найдите настоящих друзей.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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