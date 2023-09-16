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Водолеям следует выйти на новый уровень, а Скорпионам – найти точку опоры: гороскоп по картам Таро на 16 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Водолеям следует выйти на новый уровень, а Скорпионам – найти точку опоры: гороскоп по картам Таро на 16 сентября 2023 года

Карты Таро позволяют понять себя лучше

Карты Таро позволяют узнать вероятное будущее

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 сентября 2023 года рассказывает, что Овнам не стоит зацикливаться по мелочам, а Тельцам следует добавить экспрессии в отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 сентября 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на мелочах. В отношениях возможны ссоры. На работе не пропагандируйте конфликты.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж жезлов"

Вы сейчас – огонь. Разместите экспрессии в отношениях. А на работе проявите активность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

Ситуация улучшится. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрой женщины. А на работе найдите финансовый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свою душу пошире. В любви погрузитесь в эротические приключения. Добавьте драйвовость на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела идут в гору. В любви ждите удовольствий. А на работе ждите премии.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В любви ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице найдите баланс с личной жизнью.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева кубков"

Вас переполняют эмоции. Дайте им выход в отношениях. На работе действуйте, прислушиваясь к голосу сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Повешенный"

Найдите точку опоры и измените взгляд на мир. В отношениях возможны изменения. В карьере надейтесь на худшее.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Страшный суд"

За свои поступки придется расплачиваться. В любви избавьтесь от своих страхов, а на работе – комплексов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка жезлов"

Вы знаете, куда двигаться. Но нужно сделать только первый шаг — в отношениях или в карьере.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Счастье – рядом. В отношениях нужно выйти на новый уровень. А на работе следует начать новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В любви идите навстречу друг другу. А на работе найдите верных коллег.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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