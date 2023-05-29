Водолеям стоит открыть сердце, а Козерогам нужно меньше волноваться: гороскоп по картам Таро на 29 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 мая 2023 года рассказывает, что Водолиям стоит открыть свое сердце, Львам нужно расслабиться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 мая 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Ваши начинания будут успешными. Наслаждайтесь плодами отношений. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Получите вознаграждение за свою деятельность. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе, может быть, получите премию.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь к избранной цели. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вызовах продемонстрируйте силу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Маг"

Сбалансируйте свои силы и способности. В любви уравновесьте чувство и разум. На работе покажите профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка кубков"

Устройте вечеринку. В отношениях отправляйтесь вместе на свидание. А на работе время от времени устраивайте маленькие пирушки.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Смерть"

Изменения – только на пользу. В любви все может кардинально поменяться. В движении по карьерной лестнице тоже не стоит удивляться изменениям.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Продемонстрируйте внутренний огонь. В отношениях добавьте страсти. А на работе пора показать силу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте на свое благо. В отношениях выберите цель, к которой следует стремиться. На работе именно честный труд принесет ценные плоды.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз пентаклов"

Дела улучшаются. В любовных перипетиях вам предстоит успех. В работе проблемы разрешатся сами собой.

КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Умеренность"

Учтите все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в пустое. На работе не стоит беспокоиться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте свое сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Все изменится. В любви смените свою тактику. В движении по карьерной лестнице не оступитесь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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