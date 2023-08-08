"Ворота Льва" 8 августа 2023 года: что можно делать и что категорически запрещено

8 августа открываются "ворота" в астрологическом знаке Льва, когда Солнце движется в этом созвездии. Это время открывает нам портал плодородия и полной перезагрузки жизни, возможность соединить духовный и материальный аспекты в своей реальности. Это может порой отказаться навсегда от финансовых ограничений и блоков, улучшить свое материальное положение.

Открытые "ворота Льва" создают возможность для работы над своими страхами и другими отрицательными эмоциями. Это время, когда вы можете понять негативные сценарии и избавиться от всего того, что вы не хотите вносить в новый планетарный год вместе с собой. Эта позиция может иметь астрологическое влияние на индивида, однако важно помнить, что вся астрология – это субъективная наука, и интерпретация может отличаться от астролога к астрологу.

Вот перед несколько общих советов с точки зрения эзотерики, которые важны в день "ворота Льва":

Саморазвитие: Направляйте свое внимание на внутреннее развитие, рост и усовершенствование. Медитация, рефлексия и работа над самопознанием могут быть полезными практиками. Направляйте свои действия на положительные результаты для себя и других. Размышляйте над своими желаниями и намерениями и убедитесь, что они направлены на добро. Выражение творчества: Используйте это время для выражения своего творчества независимо от выбранной формы. Творчество может являться мощным способом выражения своей духовности. Самоподдержка: Заботьтесь о своем физическом, эмоциональном и духовном здоровье. Упражняйте релаксацию, здоровое питание и упражнения для тела. Помощь другим: Отдавайте внимание помощи другим, если это возможно. Делитесь своими знаниями, опытом и добротой с теми, кто в этом нуждается. Усиление положительной энергии: Общайтесь с положительными и толковыми людьми, избегайте негативных ситуаций и способствуйте усилению положительной энергии вокруг себя.

В общем, день "ворот Льва" может быть благоприятным временем для повышения своей духовности, самопознания и выражения положительных аспектов себя.

Разумеется, вот некоторые общие советы по поводу того, какие действия можно избегать с точки зрения эзотерики, когда рассматривается день "ворот Льва":

Негативное мнение и эмоции: Избегайте восприятия негативных мыслей и эмоций. Старайтесь поддерживать позитивный настрой и высокий уровень вибраций. Конфликты и агрессия: Сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтов. День Ворот может быть хорошим временем для сотрудничества и понимания, а не для агрессии. Интенсивная работа и усталость: Избегайте перегрузки и тяжелой физической или умственной работы. Дайте себе время для отдыха и обновления. Чрезмерное потребление: Воздерживайтесь от чрезмерного потребления пищи, напитков, алкоголя или других вещей. Направляйтесь на баланс и умеренность. Энергетическая нечистота: Очищайте свою энергетику от негативных воздействий, возможно с помощью медитаций, релаксационных практик или ритуалов. Трудные решения: Избегайте принятия важных решений, особенно если они связаны с значительными изменениями в жизни. День Ворот может способствовать внутренней рефлексии, но не всегда подходит для принятия важных решений.

Опять же важно понимать, что это общие советы, и реальное влияние дня Ворот Льва на конкретное лицо может быть разным. Рассматривайте их как дополнительный фактор при принятии собственных решений и действиях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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