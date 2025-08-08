"Ворота Льва" 8 августа 2025: астропрогноз для всех знаков зодиака в самый мощный день года

Ворота Льва / © ТСН

Реклама

8 августа 2025 года Вселенная откроет для нас уникальный энергетический портал — "Ворота Льва". Это время, когда мечты сбываются быстрее обычного, а наши мысли и намерения приобретают особую силу. В сочетании с числовым кодом 8.8 и звездной энергией Сириуса, этот день станет магнитом для любви, удачи и финансового роста. Астрологи уже подготовили прогноз для каждого знака зодиака, чтобы вы смогли использовать этот день по полной.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астропрогноз на "Ворота Льва" 8.8.2025 для каждого знака зодиака:

Реклама

Овен

Ваша энергия достигнет пика. Это прекрасное время для начала новых проектов и смелых решений. В любви возможны приятные сюрпризы.

Телец

"Ворота Льва" помогут вам решать финансовые вопросы. Попытайтесь загадать желания, связанные с деньгами или стабильностью.

Близнецы

Вы получите ясность по важному делу. День благоприятен для романтических свиданий и примирения с близкими.

Рак

Ощутите прилив уверенности. Вселенная подтолкнет вас к переменам в карьере. Прислушайтесь к интуиции.

Лев

Ваш день силы! Пора действовать смело и брать инициативу в свои руки. Возможен прорыв в творчестве и отношениях.

Дева

День для глубоких внутренних решений. Медитация и работа с желаниями принесут неожиданные результаты.

Весы

Социальные связи и знакомства будут ключом к успеху. Не отказывайтесь от новых предложений.

Скорпион

Ворота Льва принесут вам шанс выйти на новый уровень в работе. Любовь также сыграет новыми красками.

Стрелец

Удачный момент для путешествий или учебы. День откроет дверь в новые возможности.

Козерог

Фокус на финансовых и семейных делах. Возможны приятные известия от близких.

Водолей

Партнерские отношения в центре внимания. Вы сможете наладить общение или обрести новых союзников.

Рыбы

День для заботы о себе и своем теле. Энергия Ворот Льва поможет укрепить здоровье и внутренний баланс.

В этот день следует загадать желание, которое вы давно носите в сердце. Лучше всего прописать его на бумаге, представить, что оно уже свершилось, и почувствовать благодарность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.