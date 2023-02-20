"Война будет продолжаться долго": провидица предупредила об опасности в феврале

Экстрасенс Людмила Хомутовская считает, что война России против Украины будет продолжаться еще долго. Также она заявила, что видит опасность обстрелов 23-25 февраля 2023 года.

Об этом она сказала на YouTube-канале "Мой мир".

Хомутовская заявила, что 23-25 февраля в Украине может произойти обострение на фронте. Также в эти дни возможны ракетные удары.

"Многие люди говорят, что может быть окончание войны, но я ее не вижу. Я склоняюсь к тому, что будет большая война, которая нужна России", — сказала Хомутовская.

Провидица также считает, что Россия продолжит наносить ракетные удары и предупредила "опасность с неба". Хомутовская также заявила, что РФ может втянуть Беларусь в войну против Украины.

Напомним, ранее провидица и таролог Людмила Хомутовская рассказала, что переломный момент в войне произойдет в апреле 2023 года. До этого времени будут продолжаться активные боевые действия и обстрелы.

Стоит отметить, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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