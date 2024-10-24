Кто победит в войне России против Украины: астролог удивил предсказанием

Астролог считает, что Россия слабеет.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Астролог Владимир Бадиян считает, что война России закончится победой Украины.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".
Астролог отметил, что он был уверен, что война должна была закончиться еще в марте. Однако этого так и не произошло.
"В этой войне весь мир будет участвовать. Хотят этого американцы или нет. Китайцы со стороны стоят, им интересно, как РФ слабеет. Индийцы наблюдают. Я предполагаю, что Украина победит. Но как выиграет – это другой вопрос. Мы вернем свои территории, но это не будет так быстро", – сказал он.
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