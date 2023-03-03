"Война не утихнет": таролог сделала тревожный прогноз о массированных ракетных обстрелах

Расклад на картах таро свидетельствует, что Россия не прекратит массированные ракетные обстрелы и война в ближайшее время не утихнет.

Об этом на YouTube-канале "Прогноз" рассказала провидица Людмила Хомутовская.

"Россия накопила ракеты и есть команда, чтобы они летели. Если говорить о постоянном, то карты все-таки говорят, что война не утихнет. Обстрелы еще будут по Украине, на линии фронта они вообще нескончаемы", — сказала она.

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Позитивной новостью является то, что Украина получит какое-то супероружие, на что указывает выпавшая в раскладе карта “Императрица”. По словам Людмилы Хомутовской, это могут быть танки или мощная артиллерия.

В то же время она отметила, что иранские дальнобойные ракеты Россия в ближайшие два-три месяца не будет применять.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известный астролог Влад Росс прогнозирует, что война в Украине в марте 2023 года еще не прекратится.

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