Война России против Украины не закончится скоро – астролог назвал новые термины

Астролог не исключает, что в Украину могут присоединиться новые территории.

Ведический астролог Дмитрий Вартанян рассказал, что война в Украине завершится в мае 2024 года.

Такой прогноз астролог сказал в интервью YouTube каналу PeopleLife.

Он заявил, что Украине удастся вернуть все свои территории. Более того, астролог не исключает, что к Украине могут присоединиться новые территории.

Также Вартанян отметил, что с мая 2024 года перед Украиной откроются новые возможности вступления в различные альянсы. Вероятно, речь идет о ЕС или НАТО. Кроме того, он уверен, что последствиями войны в Украине станет глобальное изменение всего мирового порядка.

Добавим, по прогнозам многих тарологов и экстрасенсов, конец полномасштабного вторжения состоится весной-начале лета 2023-го года.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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