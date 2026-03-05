Война в Иране: Ванга и Нострадамус предупреждали о Третьей мировой

Болгарская ясновидящая Ванга / © ТСН

После ударов со стороны США и Израиля по Ирану в Сети снова вспомнили пророчества болгарской провидицы Ванги и астролога Нострадамуса. Их предсказания на 2026 год говорят о глобальной войне и росте напряженности в мире.

Об этом пишет LadBible.

Двое известных провидцев, которым приписывают дар предвидения будущего, возможно, предсказали одно из самых масштабных событий 2026 года.

Нострадамус и Ванга стали известны благодаря многочисленным предсказаниям о будущем человечества, охватывающим несколько веков. Французского прорицателя считают одним из немногих пророков, чьи предсказания, по мнению сторонников, удивительно осуществлялись даже через много лет после его смерти. Подобную славу имеет и Ванга, которая умерла в 1996 году.

Нострадамус ушел из жизни еще в XVI веке, но перед тем создал книгу Les Prophéties, где собраны многочисленные предсказания о будущих событиях. Некоторые из них, как считают его сторонники, касаются событий, способных изменить мир.

Ванга тоже делала много предсказаний о событиях, которые, по словам провидицы, должны были произойти уже после ее смерти.

Пророчества Ванги и Нострадамуса о войне в 2026 году

Сторонники обоих провидцев утверждают, что они упоминали возможность начала войны в 2026 году. В то же время Нострадамусу также приписывают предсказание глобального конфликта в 2025 году — некоторые связывают его с войной между Россией и Украиной.

Несмотря на это, много людей относятся к подобным прогнозам довольно скептически, ведь их формулировки часто нечеткие и могут трактоваться по-разному.

Однако оба пророка якобы упоминали, что в этом году может вспыхнуть «глобальная война» или «большая война».

Нострадамус писал в одном из своих катренов: «Семь месяцев большая война, люди гибнут из-за зла/Руан, Эврьо — король не потерпит поражения». Некоторые исследователи предполагают, что этот отрывок может касаться нынешней напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Также они связывают его с другим высказыванием астролога: «В пределах двух городов произойдут бедствия, подобных которым еще никогда не видели». В прошлом эти слова связывали с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами во время Второй мировой войны.

Ванга также предсказывала, что в мире могут происходить «глобальные войны», ведь, по ее мнению, человечество вряд ли когда-нибудь будет жить в полном мире.

Сейчас только март, однако некоторые уже считают эти прогнозы частично сбывшимися. США и Израиль находятся в конфликте с Ираном, и стороны обмениваются ракетными ударами по территориям и военным базам. Президент Дональд Трамп даже заявил, что США начали «масштабные боевые операции» против ближневосточного государства. Иран, в свою очередь, нанес удары по американским базам в странах Персидского залива, а обломки ракет падали в населенных районах.

Пророчество о Третьей мировой войне

Кроме того, Ванга якобы говорила, что в 2026 году может начаться Третья мировая война. По ее словам, напряженность между ведущими державами будет расти, а ситуация вокруг Тайваня может обостриться из-за возможной экспансии Китая.

Также провидица предполагала вероятность прямого противостояния между Россией и США.

Кроме этого, Ванга предостерегала об опасности искусственного интеллекта. По ее мнению, в 2026 году может наступить переломный момент, когда развитие ИИ начнет доминировать над человечеством.

К слову, бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как «Живой Нострадамус», прогнозирует на 2026 год глобальные потрясения: экономические кризисы, цифровые валюты, новые болезни и риск Третьей мировой войны. Однако наибольшей угрозой он считает мощные солнечные бури в начале марта 2026 года. Саломе предупреждает о внезапных масштабных отключениях электроэнергии и сбоях связи.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.